https://uz.sputniknews.ru/20240325/rossiya-aktsiya-juravli-pamyat-jertvy-terakt-43127153.html

В России проходит акция "Летят журавли" в память о жертвах теракта

В России проходит акция "Летят журавли" в память о жертвах теракта

Sputnik Узбекистан

На здании "Крокус сити холла" в Москве, а также на экранах учреждений, рекламных щитах по всей стране появились изображения белых журавлей, улетающих в небо

2024-03-25T11:38+0500

2024-03-25T11:38+0500

2024-03-25T12:16+0500

россия

теракт

москва

акция

память

жертвы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/19/43128026_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_d1b93a5389938a314286c29b08844057.jpg

ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. На здании "Крокус сити холла" в Москве появилась проекция "Летят журавли", дав старт акции памяти жертв теракта, сообщает РИА Новости.Акция получила название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.Такие же изображения можно увидеть на экранах учреждений в Москве, в частности на здании медиагруппы "Россия сегодня", а также в других городах России.Бесконечный клин белых птиц в память тех, кто погиб во время теракта в концертном комплексе 22 марта 2024 года устремляется в небо с главной телебашни в Брянской области. Аналогичные изображения — на медиафасадах и крупных торговых центрах в Перми.Акцию поддержали и узбекистанцы.Напомним, что стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следственного комитета РФ, погибли 137 человек, трое из которых — дети. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Он отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. По словам главы РФ, всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент РФ подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

россия

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия акция "летят журавли"