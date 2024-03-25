https://uz.sputniknews.ru/20240325/rossiya-aktsiya-juravli-pamyat-jertvy-terakt-43127153.html
В России проходит акция "Летят журавли" в память о жертвах теракта
В России проходит акция "Летят журавли" в память о жертвах теракта
Sputnik Узбекистан
На здании "Крокус сити холла" в Москве, а также на экранах учреждений, рекламных щитах по всей стране появились изображения белых журавлей, улетающих в небо
2024-03-25T11:38+0500
2024-03-25T11:38+0500
2024-03-25T12:16+0500
россия
теракт
москва
акция
память
жертвы
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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. На здании "Крокус сити холла" в Москве появилась проекция "Летят журавли", дав старт акции памяти жертв теракта, сообщает РИА Новости.Акция получила название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.Такие же изображения можно увидеть на экранах учреждений в Москве, в частности на здании медиагруппы "Россия сегодня", а также в других городах России.Бесконечный клин белых птиц в память тех, кто погиб во время теракта в концертном комплексе 22 марта 2024 года устремляется в небо с главной телебашни в Брянской области. Аналогичные изображения — на медиафасадах и крупных торговых центрах в Перми.Акцию поддержали и узбекистанцы.Напомним, что стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следственного комитета РФ, погибли 137 человек, трое из которых — дети. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Он отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. По словам главы РФ, всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент РФ подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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россия акция "летят журавли"
россия акция "летят журавли"
В России проходит акция "Летят журавли" в память о жертвах теракта
11:38 25.03.2024 (обновлено: 12:16 25.03.2024)
На здании "Крокус сити холла" в Москве, а также на экранах учреждений, рекламных щитах по всей стране появились изображения белых журавлей, улетающих в небо.
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik.
На здании "Крокус сити холла" в Москве появилась проекция "Летят журавли", дав старт акции памяти жертв теракта, сообщает РИА Новости.
Акция получила название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева "Журавли", имя которого носит концертный зал.
Такие же изображения можно увидеть на экранах учреждений в Москве, в частности на здании медиагруппы "Россия сегодня", а также в других городах России.
Бесконечный клин белых птиц в память тех, кто погиб во время теракта в концертном комплексе 22 марта 2024 года устремляется в небо с главной телебашни в Брянской области. Аналогичные изображения — на медиафасадах и крупных торговых центрах в Перми.
"Помочь обрести бессмертие всем погибшим в "Крокус сити холле" может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях", — рассказали организаторы проекта.
Акцию поддержали и узбекистанцы.
Напомним, что стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным Следственного комитета РФ, погибли 137 человек, трое из которых — дети. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Он отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. По словам главы РФ, всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент РФ подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.