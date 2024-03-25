https://uz.sputniknews.ru/20240325/terakt-krokus-arest-figuranty-delo-43128951.html

Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Sputnik Узбекистан

Под стражу заключены четверо фигурантов дела, последним из них стал Мухаммадсобир Файзов

2024-03-25T12:38+0500

2024-03-25T12:38+0500

2024-03-25T12:49+0500

москва

россия

теракт

суд

арест

происшествия

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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе", сообщает РИА Новости.Четвертого обвиняемого в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова арестовали до 22 мая.Ранее под стражу отправили Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду и Шамсидина Фаридуни.Обвиняемый — уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, временно не работает, до этого трудился парикмахером в барбершопе в Иваново, там же и зарегистрирован. Для общения с судьей ему потребовался переводчик.В суд Файзова доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков.Напомним, что стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент агентства, ставший свидетелем произошедшего, рассказал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, которые расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следственного комитета РФ, погибли 137 человек, трое из которых — дети. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура. Владимир Путин сообщил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент РФ подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

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