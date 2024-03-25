Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
12:38 25.03.2024 (обновлено: 12:49 25.03.2024)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
© Sputnik / Павел Бедняков/
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Под стражу заключены четверо фигурантов дела, последним из них стал Мухаммадсобир Файзов.
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе", сообщает РИА Новости.
Четвертого обвиняемого в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова арестовали до 22 мая.
Ранее под стражу отправили Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду и Шамсидина Фаридуни.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья.
Обвиняемый — уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, временно не работает, до этого трудился парикмахером в барбершопе в Иваново, там же и зарегистрирован. Для общения с судьей ему потребовался переводчик.
В суд Файзова доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков.
© Sputnik / Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
© Sputnik / Кирилл Зыков/
Напомним, что стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент агентства, ставший свидетелем произошедшего, рассказал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, которые расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным Следственного комитета РФ, погибли 137 человек, трое из которых — дети. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура.
Владимир Путин сообщил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент РФ подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.