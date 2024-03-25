https://uz.sputniknews.ru/20240325/uzbekistan-rossiya-torgovlya-43138806.html

Топ-5 товаров во взаимной торговле России и Узбекистана

Топ-5 товаров во взаимной торговле России и Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В 2023 году наибольший объем внешнеторгового оборота Узбекистана со странами СНГ зафиксирован с Россией — 48,1%, страны обменялись товарами на $9,8 млрд

2024-03-25T18:21+0500

2024-03-25T18:21+0500

2024-03-25T18:26+0500

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В январе-декабре 2023-го внешнеторговый оборот республики (ВТО) достиг $62,6 млрд. Из общего объема ВТО экспорт составил $24 426,2 млн, а импорт – $38 141,2 млн.На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 198 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (21,9%), Россией (15,8%), Казахстаном (7,0%), Турцией (5,0 %) и Республикой Корея (3,7%).Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте составила 32,9%.Наибольший объем внешнеторгового оборота со странами СНГ зафиксирован с Россией (48,1 %), Казахстаном (21,4%) и Туркменистаном (5,3%).Узбекистан поставил товаров в РФ на $3,3 млрд, Россия — на $6,5 млрд.Россия также возглавила список основных рынков экспорта плодоовощной продукции.На Россию пришелся и наибольший объем экспорта плодоовощной продукции в стоимостном выражении, что в 2,2 раза превысило объем экспорта в Пакистан.Подробности того, что Узбекистан и Россия больше всего покупали друг у друга — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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