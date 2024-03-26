https://uz.sputniknews.ru/20240326/agentstvo-statistiki-i-tashkentskiy-filial-spbgu-podpisali-memorandum-43148839.html

Агентство статистики и Ташкентский филиал СПбГУ подписали меморандум — подробности

Агентство статистики и Ташкентский филиал СПбГУ подписали меморандум — подробности

Sputnik Узбекистан

Основные задачи документа — совместная разработка учебных курсов, а также стажировка для студентов.

2024-03-26T13:51+0500

2024-03-26T13:51+0500

2024-03-26T13:51+0500

узбекистан

меморандум

сотрудничество

россия

образование

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ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Агентство статистики Узбекистана и Ташкентский филиал Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подписали меморандум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Документ подписан в ходе телемоста прошедшего при участии руководителей отделов Центрального аппарата Агентства статистики, а также студентов СПбГУ и его филиала. В рамках мероприятия участники обсудили вопросы формирования статистических показателей, реформы в системе статистики Узбекистана, а также сотрудничество Узбекистана и России.Меморандум предусматривает организацию стажировок студентов филиала СПбГУ, их трудоустройство, проведение конференций, семинаров и круглых столов, а также совместную разработку учебных курсов и образовательных программ для подготовки востребованных на рынке труда специалистов.Кроме того, у студентов была возможность задать специалистам вопросы и получить ответы.Так, учащихся заинтересовала тема о переписи населения в Узбекистане и причины ее отсрочки. Изначально перепись планировалось провести в 2022 году, но из-за пандемии перенесли на ноябрь 2023-го. Однако до сих пор ее так и не провели.В ходе беседы специалисты рассказали о прибыльных секторах бизнеса, гендерной статистике и открытости статистических данных. А также выразили заинтересованность в обратной связи от студентов и преподавателей.В завершении беседы сотрудники Агентства статистики передали студентам книги и профессиональную литературу.

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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узбекистан россия агентство статистики санкт-петербургский государственный университет меморандум образование