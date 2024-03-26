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https://uz.sputniknews.ru/20240326/agentstvo-statistiki-i-tashkentskiy-filial-spbgu-podpisali-memorandum-43148839.html
Агентство статистики и Ташкентский филиал СПбГУ подписали меморандум — подробности
Агентство статистики и Ташкентский филиал СПбГУ подписали меморандум — подробности
Sputnik Узбекистан
Основные задачи документа — совместная разработка учебных курсов, а также стажировка для студентов.
2024-03-26T13:51+0500
2024-03-26T13:51+0500
узбекистан
меморандум
сотрудничество
россия
образование
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ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Агентство статистики Узбекистана и Ташкентский филиал Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подписали меморандум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Документ подписан в ходе телемоста прошедшего при участии руководителей отделов Центрального аппарата Агентства статистики, а также студентов СПбГУ и его филиала. В рамках мероприятия участники обсудили вопросы формирования статистических показателей, реформы в системе статистики Узбекистана, а также сотрудничество Узбекистана и России.Меморандум предусматривает организацию стажировок студентов филиала СПбГУ, их трудоустройство, проведение конференций, семинаров и круглых столов, а также совместную разработку учебных курсов и образовательных программ для подготовки востребованных на рынке труда специалистов.Кроме того, у студентов была возможность задать специалистам вопросы и получить ответы.Так, учащихся заинтересовала тема о переписи населения в Узбекистане и причины ее отсрочки. Изначально перепись планировалось провести в 2022 году, но из-за пандемии перенесли на ноябрь 2023-го. Однако до сих пор ее так и не провели.В ходе беседы специалисты рассказали о прибыльных секторах бизнеса, гендерной статистике и открытости статистических данных. А также выразили заинтересованность в обратной связи от студентов и преподавателей.В завершении беседы сотрудники Агентства статистики передали студентам книги и профессиональную литературу.
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Элина Бекназарова
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узбекистан россия агентство статистики санкт-петербургский государственный университет меморандум образование
узбекистан россия агентство статистики санкт-петербургский государственный университет меморандум образование

Агентство статистики и Ташкентский филиал СПбГУ подписали меморандум — подробности

13:51 26.03.2024
© Sputnik/Элина БекназароваТелемост в Ташкентском филиале Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)
Телемост в Ташкентском филиале Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2024
© Sputnik/Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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Основные задачи документа — совместная разработка учебных курсов, а также стажировка для студентов.
ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Агентство статистики Узбекистана и Ташкентский филиал Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подписали меморандум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Документ подписан в ходе телемоста прошедшего при участии руководителей отделов Центрального аппарата Агентства статистики, а также студентов СПбГУ и его филиала.
В рамках мероприятия участники обсудили вопросы формирования статистических показателей, реформы в системе статистики Узбекистана, а также сотрудничество Узбекистана и России.
"Без сотрудничества не будет развития. С Росстатом у нас договоренности с 1999 года. Вот уже более 20 лет мы регулярно обмениваемся данными. Кроме того, подписанный сегодня меморандум - это залог нашего обязательства перед вузом. При наличии интереса мы всегда готовы обмениваться своими методами статистического процесса", - отметил глава Управления международного сотрудничества и информационного обмена Агентства статистики Одилжон Мамадалиев.
Меморандум предусматривает организацию стажировок студентов филиала СПбГУ, их трудоустройство, проведение конференций, семинаров и круглых столов, а также совместную разработку учебных курсов и образовательных программ для подготовки востребованных на рынке труда специалистов.
© Sputnik/Элина БекназароваТелемост в Ташкентском филиале Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)
Телемост в Ташкентском филиале Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2024
Телемост в Ташкентском филиале Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)
© Sputnik/Элина Бекназарова
Кроме того, у студентов была возможность задать специалистам вопросы и получить ответы.
Так, учащихся заинтересовала тема о переписи населения в Узбекистане и причины ее отсрочки. Изначально перепись планировалось провести в 2022 году, но из-за пандемии перенесли на ноябрь 2023-го. Однако до сих пор ее так и не провели.
"Из-за последствий пандемии менялся ряд приоритетов. Деньги, выделенные на перепись населения, были направлены на другие цели. В этом году мы вновь проработаем этот вопрос. И тогда, возможно, сможем провести перепись к следующему году", - рассказал Одилжон Мамадалиев.
В ходе беседы специалисты рассказали о прибыльных секторах бизнеса, гендерной статистике и открытости статистических данных. А также выразили заинтересованность в обратной связи от студентов и преподавателей.
"Мы заинтересованы в нашем сотрудничестве и будем рады обратному отклику по ресурсам. Потому что студенты и преподаватели — это основные пользователи наших источников", - отметил Мамадалиев.
В завершении беседы сотрудники Агентства статистики передали студентам книги и профессиональную литературу.
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