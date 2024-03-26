https://uz.sputniknews.ru/20240326/shavkat-mirziyoev-opredelil-vektory-razvitiya-namanganskoy-oblasti-43155210.html

Шавкат Мирзиёев определил векторы развития Наманганской области

Шавкат Мирзиёев определил векторы развития Наманганской области

Sputnik Узбекистан

На совещании с участием президента проанализированы проблемы и определены задачи по полной мобилизации возможностей региона.

2024-03-26T18:26+0500

2024-03-26T18:26+0500

2024-03-26T18:26+0500

узбекистан

наманганская область

шавкат мирзиёев

экономика

общество

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Узбекистана провел совещание, посвященное обсуждению мер по экономическому и социальному развитию Наманганской области, сообщает пресс-служба главы государства.Отмечалось, что в регионе в настоящее время еще не использовано много возможностей, а также имеются недостатки на местах. К примеру, 86% экспорта области приходятся на текстильную промышленность и производство фруктов и овощей. Уровень индустриализации в Папе, Чартаке, Нарыне и Янгикургане низкий. Не используются для выращивания продукции 56 тысяч приусадебных участков.На совещании проанализированы проблемы и определены задачи по полной мобилизации возможностей.Главное внимание президент уделил обеспечению занятости населения и повышению их доходов. Было отмечено, что на базе опыта Сайхунабада в Намангане также началась большая работа. В частности, к 788 махаллям в 14 районах области прикреплены филиалы банков. Они вместе с семеркой махалли изучают возможности каждого домохозяйства, желания и стремления семей.На первом этапе выбрано 4 тысячи малообеспеченных семей, для которых примут меры по увеличению дохода на душу населения до 2 млн сумов. На следующем этапе еще 4 тысячам семей будет оказана финансовая, техническая и консультационная поддержка. Говорилось о том, что в махаллях есть хорошие возможности для развития цветоводства, рыбоводства, пчеловодства, животноводства, виноградарства, выращивания клубники и картофеля. На это будут выделяться льготные кредиты.На совещании также было подчеркнуто, что в последние годы в текстильной промышленности налажена полная переработка сырья, и это позволило увеличить объем экспорта с $1 млрд до 4 млрд. Большой потенциал также имеется в ювелирной промышленности. Ежегодно в стране добывается 100 тонн золота, но только 6% перерабатывается, что обеспечивает экспорт всего на $78 млн.В этой связи было объявлено о создании ювелирных зон со специальными условиями для предпринимателей. Будут полностью пересмотрены цепочка поставки сырья, подготовки специалистов, производства и система продаж, а также внесены предложения по поправкам в законодательство.Кроме того, отмечалось что другими неиспользованными возможностями являются дороги и туризм. Расстояние от города Ангрена до Туракургана составляет 100 км, ежедневный поток автомобилей превышает 10 тысяч. Предприниматели готовы создать вдоль этой дороги кафе, торговые и сервисные пункты, обеспечив постоянную занятость 10 тысяч человек. Поставлена задача разработать соответствующий мастер-план и выставить земли на аукцион.Подчеркнута необходимость развития туризма в горных и живописных районах Наманганской области и увеличения авиа- и железнодорожных перевозок для удобства туристов.Промышленный потенциал области также высок. В последние годы были запущены 72 малых и молодежных промышленных зоны. Однако в 16 промзонах можно разместить дополнительные проекты на 78 гектарах. 29 месторождений не освоены промышленным способом. Экспорт в соседние страны составляет $568 млн, что не соответствует потенциалу региона.В этой связи были определены меры по выставлению месторождений на торги, открытию дополнительных таможенных постов и торговых домов, созданию грузового терминала в международном аэропорту Намангана и логистического центра рядом с перевалом Камчик. Даны указания по проектам в текстильной, кожевенно-обувной, ювелирной, электротехнической промышленности и производству строительных материалов.Накануне началось строительство каскада ГЭС на реке Нарын и двух солнечных электростанций мощностью 1 тысяча МВт в Папском районе. В следующем году также планируется запустить каскад малых ГЭС мощностью 51 МВт на Большом Андижанском канале.В ходе обсуждения проблем сельского хозяйства было отмечено, что работы по бетонированию каналов и внедрению водосберегающих технологий оставляют желать лучшего.В Учкургане, Папе, Уйчи и Мингбулаке будет развиваться интенсивное рыбоводство на основе опыта Словении, в этой сфере запустят четыре крупных проекта.Из 1,5 млн тонн фруктов и овощей, выращенных в Намангане, экспортировано лишь 10%. Подчеркивалось, что при правильной организации работы экспорт можно увеличить в 3-5 раз. Для этого география экспорта фруктов и овощей расширится на Китай, Германию, Италию, Испанию и арабские страны. Будет разработана агрохимическая карта 54 тысяч гектаров земли, 18 тысяч гектаров которой адаптируют под требования "GSP+".Кроме того, в регионе низкий уровень переработки фруктов, овощей, мяса и молока. Например, несмотря на специализацию Касансая и Чартака на овощеводстве и плодоводстве, нет ни одного предприятия по переработке.Поэтому будет запущено 62 проекта на сумму $141 млн. В Касансае и Папе создадут крупные животноводческие кластеры.Отдельное внимание уделено задачам по улучшению инфраструктуры городов и махаллей. Сейчас строится город Новый Наманган для 200 тысяч жителей. В Чустском и Папском районах будут построены массивы "Новый Узбекистан" для 10 тысяч жителей, а также жилье на 20 тысяч квартир, IT-парк и зеленый парк.Определены задачи по улучшению водоснабжения, строительству и ремонту дорог в районах.На базе 16 специализированных медицинских центров региона будут созданы два - первый и второй медицинские центры Намангана. Это позволит сосредоточить экстренные и другие медицинские услуги, диагностические услуги и специалистов узких областей в одном месте.Вместе с тем, были затронуты вопросы повышения качества образования в высших учебных заведениях, а также занятости молодежи и женщин.Несмотря на существующие недостатки во многих областях, были отмечены и положительные достижения региона. Отмечалось, что за последние семь лет экономика области увеличилась вдвое, экспорт вырос втрое, а доход на душу населения достиг 15,5 млн сумов. Благодаря инвестициям в размере 65 трлн сумов было создано 600 тысяч рабочих мест.По обсужденным на совещании вопросам заслушана информация хокимов области и районов, министров.

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