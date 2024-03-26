https://uz.sputniknews.ru/20240326/terakt-podmoskovye-operatsiya-zapada-pod-chujim-flagom-43152818.html

Теракт в Подмосковье – операция Запада "под чужим флагом"

Теракт в Подмосковье – операция Запада "под чужим флагом"

Sputnik Узбекистан

Операция "под чужим флагом" не смогла скрыть истинных бенефициаров. А попытки Запада "перевести стрелки" с киевского режима на неких религиозных экстремистов... 26.03.2024, Sputnik Узбекистан

2024-03-26T17:21+0500

2024-03-26T17:21+0500

2024-03-26T17:21+0500

россия

теракт

колумнисты

безопасность

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После теракта в Подмосковье 22 марта раскрыты еще не все имена исполнителей, организаторов и заказчиков этого чудовищного преступления без срока давности. Известные факты и обстоятельства указывают на почерк западных спецслужб, которые использовали недорогих украинских и таджикских "субподрядчиков". Цель операции "под чужим флагом" – посеять страх и сомнения в российском обществе – не достигнута.Теракт в "Крокус Сити Холле" унес жизни 139 мирных жителей (последние на момент публикации данные СК РФ), включая женщин и детей. Ранения разной степени тяжести получили более 180 человек. Точное количество пострадавших будет установлено после разбора завалов конструкций сгоревшего концертного зала.Российский президент Владимир Путин в обращении к согражданам 23 марта подчеркнул:По горячим следам задержано 11 соучастников преступления, включая четверых исполнителей, которые пытались сбежать на территорию Украины – через специально подготовленное для них "окно" с той стороны. Федеральная служба безопасности и другие правоохранительные органы РФ продолжают выявлять всех пособников, которые готовили тайники с оружием и боеприпасами, обеспечивали террористов деньгами и транспортом, рассчитывали пути отхода с места преступления.Операция "под чужим флагом" не смогла скрыть истинных бенефициаров. Неуклюжие попытки западных кукловодов "перевести стрелки" с киевского режима на неких религиозных экстремистов разбились о суровую реальность. Настоящие "джихадисты", как правило, не убегают с места теракта, бросая оружие. Тем более в направлении украинской границы. Публикация агентства Amaq в Telegram о взятии на себя ответственности группировкой ИГ* продемонстрировала лишь слабую подготовку западных спецслужб (или глупость украинских сотрудников СБУ – ГУР). Агентство Amaq давно не функционирует, поскольку осенью 2019 года необратимо заблокировано усилиями Интерпола и бельгийской полиции. Вместо Amaq действует новый игиловский медиа-ресурс – ИА Nasheer. Незнание этих общеизвестных фактов журналистами CNN выглядит непростительно.Позиция Москвы выверена и однозначна. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 марта констатировала:Новая фаза войныИзвестные на сегодня вероятные варианты вербовки группы террористов-исполнителей (в Таджикистане, Турции или России), уровень организации преступления (деньги, оружие, транспорт, пути отхода) – позволяют предположить участие серьезных разведывательных структур НАТО. Хронология стрельбы (15 минут – до прибытия спецназа) и быстрое преодоление пятничных пробок на МКАД после теракта – свидетельствуют о внешнем управлении группой в режиме онлайн, и боевой подготовке. Необстрелянный гастарбайтер не может столь спокойно вести себя, даже под воздействием психотропных препаратов. Возможно, нанятые за 500 тысяч рублей граждане Таджикистана прежде участвовали в боевых действиях в Афганистане, Ираке, Сирии или на Украине. Российским следователям предстоит много работы.Известно об 11 задержанных, однако для организации и обеспечения теракта могло быть задействовано нелюдей в разы больше. Об этом в интервью одному из российских СМИ рассказал полковник запаса ФСБ Андрей Приспешкин: Экс-сотрудник Управления ФСБ России по Москве и Московской области Александр Беляев в интервью ВГТРК отметил, что спящие разведывательно-террористические ячейки – одна из самых трудных для выявления целей, необходимо установить "финансистов, и тех, кто помогал хранить оружие, тех, кто помогал тренировать боевиков. Потому что с оружием они обращались крайне профессионально".Бывший начальник криминальной милиции РОВД Москвы Евгений Харламов в интервью ВГТРК дополнил: "Сложилось впечатление, что те, кто расстреливали наших граждан, либо они там уже заранее бывали, либо кто-то был из связующего звена. Такое ощущение, что они все уже понимали, куда идти, куда заходить, где скрываться, где переодеваться, откуда выходить. У них как-то было все синхронно спланировано".Операция началась 7 марта 2024 года, западные посольства сообщили о терактах, которые должны произойти в России, и в связи с этим призвали граждан своих стран не посещать массовые мероприятия. В дальнейшем это позволило провозгласить тезис "Мы же предупреждали российское руководство", и попытаться отвести подозрения о своей причастности к трагедии. Да, "жалкий лепет оправданья". И все же, по словам российского посла в США, американцы не предупредили российское посольство о готовящихся террористических атаках.Москвы свершится приговорОтдельные западные СМИ пытаются выглядеть объективными, размазывая смысл происшедшего по площадям. Однако Соединенные Штаты уже через сутки "знали все" о террористах ИГ* в Подмосковье, хотя до сих пор не могут назвать виновных в подрыве "Северных потоков" или убийстве президента Джона Кеннеди. Спешное оправдание Вашингтоном киевского режима весьма показательно, и не вызывает доверия даже на Западе.Бывший офицер американской разведки и популярный телеведущий Джек Пособец в своем аккаунте в соцсети X выразил уверенность, что теракт проведен Украиной под "чужим флагом", и заявления Киева о непричастности никого не должны вводить в заблуждение: "Украина переходит в новую фазу войны... Мы увидим новые теракты и нападения боевиков с использованием провокаций".Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире Первого канала заявила: "Это не обычный террористический акт, причина которому – идеология. Мне кажется, это такое контрактное, заказное массовое убийство... Организованное преступление, которое имеет политические основания за спиной. Это действие против конкретного государства. То есть это – нанятые убийцы. Не кажется, будто эти люди борются за какую-то конкретную идею, вовсе нет. Такое ощущение, что они просто хотели заработать денег".Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил: "Болтовня о террористической организации на самом деле прикрывает террористический аппарат Байдена. Если мы посмотрим на террор в Москве, то увидим только Байдена. По трем причинам: чтобы втянуть Европу в украинскую войну, заблокировать приход Дональда Трампа к власти, и не допустить победы России над атлантическими державами… Именно отчаяние США и их пособников вроде Зеленского является причиной безумия".Все больше людей на Украине начинают сомневаться в способности Киева одержать победу в конфликте с Россией, пишет издание Politico. Отчаяние толкает США и киевский режим на страшные преступления. Вполне ожидаемые в американской системе координат. Напомню, глава объединенного комитета начальников штабов Армии США Марк Милли еще в декабре 2023 года напутствовал своих украинских "прокси": "Не должно быть ни одного русского, который ложился бы спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи".Ливанское издание Al Binaa отметило, что время теракта выбрано неслучайно: "В России прошли президентские выборы, и при рекордной явке избирателей Путин получил более 87% голосов. Сама страна процветает, добиваясь успехов как на фронте, так и в экономике. А вот Киеву похвастаться нечем – даже западные союзники уже говорят о его крахе. Теракт в "Крокусе" призван отвлечь Россию от широкомасштабного наступления в Украине и заглушить радость от достижений Путина. Это словно послание россиянам: "Не спешите праздновать победу, потому что противостояние еще не окончено, основная борьба еще впереди". Ответ не заставит себя долго ждать. Москва отреагирует на всех фронтах: политическом, военном и в области безопасности".Полагаю, Россия отреагирует достаточно неожиданно для США и прокси-ВСУ. Военная мощь РФ позволяет очень быстро превратить Украину в урок истории для стран НАТО. И после 22 марта 2024 года – не только Украину.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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россия, теракт, колумнисты, безопасность