В Намангане построят три электростанции — подробности
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Намангане дан старт строительству трех энергообъектов
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Наманганской области при участии Шавката Мирзиёева состоялась церемония, посвященная началу строительства новых электростанций.
ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. В Намангане началось строительство трех электростанций, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В связи с этим президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии старта строительства каскада гидроэлектростанций и двух солнечных электростанций в Наманганской области.
В ходе мероприятия отмечалось, что на сегодняшний день в Намангане расположены генерирующие мощности на 913 мегаватт. За последние три года потребление электроэнергии увеличилось на 24% и, естественно, будет продолжать расти. В связи с этим для области были спроектированы три проекта на общую сумму $1,1 млрд и общей мощностью 1228 мегаватт.
Это каскад гидроэлектростанций и две солнечные электростанции. В частности, Узбекгидроэнерго за $434 млн построит на реке Нарын в Уйчинском районе каскад из 6 гидроэлектростанций общей мощностью 228 мегаватт.
В результате этого будет производиться 1 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что позволит экономить 310 млн кубометров газа и обеспечить электроэнергией 430 тысяч домохозяйств.
“Еще одной важной особенностью является то, что эти ГЭС будут построены с использованием оборудования и технологий, производимых в нашей стране. То есть это будет первая полностью отечественная ГЭС“, — говорится в сообщении.
На данных станциях будут работать 133 человека, а в период строительства — 4 тысячи человек.
В Папском районе компанией "Hyper Partners GmbH" из Германии будет построена солнечная электростанция мощностью 500 МВт. Стоимость проекта составляет $350 млн, годовая мощность станции — 1 млрд 95 млн кВт/ч.
Еще одна солнечная электростанция будет построена в Папе в сотрудничестве с компанией "Tepelen Group Holding Limited" из ОАЭ. Ее стоимость также составит $350 млн, а мощность — 500 МВт.
Эти станции планируют подключить к сети к концу этого года. На них будет создано 120 постоянных рабочих мест.
В результате этих проектов генерирующие мощности Наманганской области достигнут 2141 МВт. Ежегодно будет производиться 7,8 млрд кВт/ч электроэнергии. Это полностью покрывает потребность области в 5,5 млрд кВт/ч. Оставшиеся 30% электроэнергии будут направлены в Андижанскую и Ферганскую области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Намангане дан старт строительству трех энергообъектов
В Намангане дан старт строительству трех энергообъектов
© Пресс-служба президента Узбекистана
На церемонии президент Шавкат Мирзиёев нажал символическую кнопку и дал старт строительству этих крупных энергетических проектов.
“Следует отметить, что в 2025 году планируется запуск систем хранения электроэнергии общей мощностью 200 мегаватт в Папском и Уйчинском районах. В этом же году в рамках строительства 14 солнечных и ветровых станций к сети будет подключено 2,6 гигаватта мощности”, — говорится в сообщении.
Напомним, за последние годы в Бухаре, Джизаке, Кашкадарье, Навои, Самарканде и Сурхандарье были подключены к сети 9 солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 1,6 гигаватт. В Андижане, Самарканде, Сурхандарье и Ташкентской области было запущено 6 гидроэлектростанций общей мощностью 183 МВт.