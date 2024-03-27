https://uz.sputniknews.ru/20240327/dostijeniya-pischevoy-industrii-uzfood-2024-43169525.html

Достижения пищевой индустрии на UzFood 2024

Достижения пищевой индустрии на UzFood 2024

Sputnik Узбекистан

Международная выставка демонстрирует уровень развития пищепрома не только в Узбекистане, но также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Рост экспозиции выставки по сравнению с прошлым годом составил 35%.

2024-03-27T20:45+0500

2024-03-27T20:45+0500

2024-03-27T20:45+0500

узбекистан

выставка

пищевая промышленность

продукты

видео

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Узэкспоцентре в Ташкенте с 26 по 28 марта проходит 23-я международная выставка "Продукты питания, ингредиенты и технологии производства – UzFood 2024". Организаторы масштабной экспозиции — международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнер ICA Eurasia Group.В этом году UzFood показывает наилучший показатель за свою историю — в выставке участвуют свыше 370 компаний из 26 стран. В их числе Узбекистан, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Пакистан, Россия, Сингапур, Туркменистан, Турция.Наибольшим количеством компаний представлены Китай (116 компаний), Россия (84), Турция (23), Германия (21), Беларусь (18).Стенды Российской Федерации представляют Владимирская, Курганская, Московская, Нижегородская, Омская, Рязанская области, Алтайский и Приморский края, а также Москва. Они предлагают широкий ассортимент оборудования (упаковочное, мясоперерабатывающее, пищевое, торговое) и готовой продукции (подсолнечное масло, мороженое, молочные консервы, сухое молоко, сливочное масло, напитки, здоровое питание, рыба и морепродукты и другое).В этом году павильоны выставки разделили по тематикам. В первом павильоне производители представляют пищевое оборудование для мясопереработки, для производства молочной и масложировой продукции, кондитерской промышленности, хлебопечения и охлаждения, а также линии переработки овощей и фруктов.Еще один раздел выставки называется "Упаковка. Оборудование и материалы - O’ZuPACK". Лидеры упаковочной индустрии представили полиграфическое и флексографическое оборудование, оборудование для фасовки, розлива и укупорки, крышки, мягкую, бумажную и вакуумную упаковку, маркировку и этикетки.В двух павильонах собрались производители готовой продукции, среди которой мясо и птица, молочные продукты, кондитерские изделия, бакалея, напитки и пищевые ингредиенты.По словам организаторов, гордостью выставки являются ее постоянные участники, продукция которых уже хорошо знакома на рынке Узбекистана. Среди них, например, эксклюзивный экспортер продукции Люблинского консервного комбината.В рамках выставки производители также обсудят передовые решения в области пищевой промышленности и сельского хозяйства. В частности, поговорят об инновационных подходах к упаковке и заморозке, а также инженерных решениях, способствующих повышению эффективности производственных процессов.Подробнее об участниках выставки и их продукции смотрите в нашем сюжете.

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