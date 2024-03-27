https://uz.sputniknews.ru/20240327/skolko-dney-otdoxnut-uzbekistantsy-v-ramazan-xayit--kalendar-43168667.html

Сколько дней отдохнут узбекистанцы в Рамазан хайит — календарь

Сколько дней отдохнут узбекистанцы в Рамазан хайит — календарь

Sputnik Узбекистан

В связи с празднованием Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут 10, 11, 12 апреля.

2024-03-27T19:20+0500

2024-03-27T19:20+0500

2024-03-27T19:20+0500

узбекистан

рамазан хайит

праздничные дни

календарь выходных

инфографика

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В связи с празднованием Рамазан хайита 10 апреля в стране объявлен выходным днем. Однако Управление мусульман предупреждает, что первый день Рамазан хайита может сдвинуться на один день в зависимости от появления луны. Четверг 11 апреля также объявлен дополнительным выходным днем для всех узбекистанцев. Кроме того, пятница 12 апреля — это дополнительный нерабочий день для всех трудящихся: тех, у кого 6-ти дневная рабочая неделя, и тех, у кого 5-ти дневная рабочая неделя с отработкой в субботу. Суббота 13 апреля — в стране рабочий день для всех режимов работы. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Таким образом узбекистанцы отдохнут три дня подряд 10,11 и 12 апреля.

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