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Сколько дней отдохнут узбекистанцы в Рамазан хайит — календарь
Сколько дней отдохнут узбекистанцы в Рамазан хайит — календарь
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В связи с празднованием Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут 10, 11, 12 апреля.
2024-03-27T19:20+0500
2024-03-27T19:20+0500
2024-03-27T19:20+0500
узбекистан
рамазан хайит
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В связи с празднованием Рамазан хайита 10 апреля в стране объявлен выходным днем. Однако Управление мусульман предупреждает, что первый день Рамазан хайита может сдвинуться на один день в зависимости от появления луны. Четверг 11 апреля также объявлен дополнительным выходным днем для всех узбекистанцев. Кроме того, пятница 12 апреля — это дополнительный нерабочий день для всех трудящихся: тех, у кого 6-ти дневная рабочая неделя, и тех, у кого 5-ти дневная рабочая неделя с отработкой в субботу. Суббота 13 апреля — в стране рабочий день для всех режимов работы. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Таким образом узбекистанцы отдохнут три дня подряд 10,11 и 12 апреля.
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узбекистан выходные рамазан-хайит праздник календарь инфографика
узбекистан выходные рамазан-хайит праздник календарь инфографика
Сколько дней отдохнут узбекистанцы в Рамазан хайит — календарь
В связи с празднованием Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут 10, 11, 12 апреля.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В связи с празднованием Рамазан хайита 10 апреля в стране объявлен выходным днем. Однако Управление мусульман предупреждает, что первый день Рамазан хайита может сдвинуться на один день в зависимости от появления луны.
Четверг 11 апреля также объявлен дополнительным выходным днем для всех узбекистанцев.
Кроме того, пятница 12 апреля — это дополнительный нерабочий день для всех трудящихся: тех, у кого 6-ти дневная рабочая неделя, и тех, у кого 5-ти дневная рабочая неделя с отработкой в субботу.
Суббота 13 апреля — в стране рабочий день для всех режимов работы. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.
Таким образом узбекистанцы отдохнут три дня подряд 10,11 и 12 апреля.