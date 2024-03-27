https://uz.sputniknews.ru/20240327/v-uzbekistanye-vozlye-shkol-v-mestax-chastyx-dtp-ustanovyat-videokamery-43163175.html
В Узбекистане возле школ и в местах частых ДТП установят видеокамеры
В Узбекистане возле школ и в местах частых ДТП установят видеокамеры
Sputnik Узбекистан
Камеры фото- и видеонаблюдения начнут устанавливать этим летом возле школ, на железнодорожных переездах и в местах частых ДТП.
2024-03-27T16:03+0500
2024-03-27T16:03+0500
2024-03-27T16:58+0500
узбекистан
постановление
дороги
дтп
безопасность
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 июля 2024 года возле школ и в местах частых ДТП поэтапно начнут устанавливать автоматизированные программно-технические средства фото- и видеозаписи. Об этом говорится в постановлении правительства.Технические средства будут устанавливать возле школ, расположенных вдоль дорог, на пешеходных переходах дорог с четырьмя полосами, а также на железнодорожных переездах и в местах, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия.Камеры фото- и видеофиксации будут выявлять превышающих скорость водителей, не пропускающих пешеходов, а также граждан, переходящих дорогу в неположенных местах, и другие нарушения.Подобными мерами в стране намерены снизить количество аварий и повысить безопасность пассажиров на дорогах.Согласно документу, Минтранс в течение двух месяцев будет изучать участки дорог с частыми ДТП и железнодорожные переезды с высокой степенью опасности. После изучения будет сформирован адресный список, который передадут в МВД. На его основании определят участки, которые в обязательном порядке будут оснащены техническими средствами фото- и видео фиксации.
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узбекистан постановление дороги дтп видеонаблюдение
узбекистан постановление дороги дтп видеонаблюдение
В Узбекистане возле школ и в местах частых ДТП установят видеокамеры
16:03 27.03.2024 (обновлено: 16:58 27.03.2024)
Камеры фото- и видеонаблюдения начнут устанавливать этим летом возле школ, на железнодорожных переездах и в местах частых ДТП.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.
В Узбекистане с 1 июля 2024 года возле школ и в местах частых ДТП поэтапно начнут устанавливать автоматизированные программно-технические средства фото- и видеозаписи. Об этом говорится
в постановлении правительства.
Технические средства будут устанавливать возле школ, расположенных вдоль дорог, на пешеходных переходах дорог с четырьмя полосами, а также на железнодорожных переездах и в местах, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия.
Камеры фото- и видеофиксации будут выявлять превышающих скорость водителей, не пропускающих пешеходов, а также граждан, переходящих дорогу в неположенных местах, и другие нарушения.
Подобными мерами в стране намерены снизить количество аварий и повысить безопасность пассажиров на дорогах.
Согласно документу, Минтранс в течение двух месяцев будет изучать участки дорог с частыми ДТП и железнодорожные переезды с высокой степенью опасности. После изучения будет сформирован адресный список, который передадут в МВД. На его основании определят участки, которые в обязательном порядке будут оснащены техническими средствами фото- и видео фиксации.