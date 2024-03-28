https://uz.sputniknews.ru/20240328/putin-voyennyye-letchiki-vstrecha-43172857.html

Путин прокомментировал заявления о планах нападения России на Европу

Путин прокомментировал заявления о планах нападения России на Европу

Sputnik Узбекистан

Глава РФ во время рабочей поездки в Торжок посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны, где провел беседу с военными летчиками.

2024-03-28T10:36+0500

2024-03-28T10:36+0500

2024-03-28T10:51+0500

россия

владимир путин

авиация

нато

европа

украина

f-16

политика

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу — чушь и бред, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военными летчиками во время рабочей поездки в Торжок.Он отметил, что сателлиты США "побаиваются большой, сильной России", хотя напрасно это делают, поскольку "у нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств".Также он заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО, указав на разницу в военных расходах.Президент РФ высоко оценил работу российской авиации в зоне СВО, отметив ее огромный вклад в достижение общей цели и общего успеха и заявил, что не сомневается в выполнении Вооруженными силами РФ поставленных задач.Также, говоря о спецоперации, он объяснил, в каком бы случае ее не было: если бы после развала СССР появилась система безопасности.Он подчеркнул, что в ходе СВО "мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях".Другие заявления президента РФ на встрече с военными летчикамиИстребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут изменить ситуацию на поле боя. Если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России.Как только начнут реализовываться деструктивные мысли о "своих" и "чужих" в России, страна будет развалена.Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, нужно с уважением относиться ко всем, нам нужно очень бережно относиться к нашему межнациональному и межконфессиональному миру.Нужно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в РФ по-взрослому, не болтать языком, а думать над каждым словом, Россия — одна большая и единая Родина.Представители всех конфессий, всех народов России на поле боя сегодня проявляют себя с наилучшей стороны.Мы должны очень бережно относиться к единству российского народа.

россия

украина

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