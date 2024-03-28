Путин прокомментировал заявления о планах нападения России на Европу
10:36 28.03.2024 (обновлено: 10:51 28.03.2024)
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Глава РФ во время рабочей поездки в Торжок посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны, где провел беседу с военными летчиками.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу — чушь и бред, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военными летчиками во время рабочей поездки в Торжок.
"То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, — это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится, а уровень жизни падает. Это очевидно просто, это все признают", — сказал российский лидер.
Он отметил, что сателлиты США "побаиваются большой, сильной России", хотя напрасно это делают, поскольку "у нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств".
"Это полная чушь — возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, чехов пугают. Просто бред. Очередной способ обмануть свое население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах, вот и все", — добавил Путин.
Также он заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО, указав на разницу в военных расходах.
"В 2022 году США истратили (на военные расходы — ред.), дай Бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация — 72 миллиарда... Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред", — сказал Путин.
Президент РФ высоко оценил работу российской авиации в зоне СВО, отметив ее огромный вклад в достижение общей цели и общего успеха и заявил, что не сомневается в выполнении Вооруженными силами РФ поставленных задач.
Также, говоря о спецоперации, он объяснил, в каком бы случае ее не было: если бы после развала СССР появилась система безопасности.
"Если бы после развала Советского Союза, как Россия предлагала, выстраивали бы новые совершенно отношения в сфере безопасности в Европе, ничего подобного сегодняшнему бы не было, просто учитывали бы наши интересы в сфере безопасности, о чем мы говорили из года в год, по сути, из десятилетия в десятилетие. Просто полное игнорирование", — добавил Путин.
Он подчеркнул, что в ходе СВО "мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях".
Другие заявления президента РФ на встрече с военными летчиками
Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут изменить ситуацию на поле боя. Если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России.
Как только начнут реализовываться деструктивные мысли о "своих" и "чужих" в России, страна будет развалена.
Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, нужно с уважением относиться ко всем, нам нужно очень бережно относиться к нашему межнациональному и межконфессиональному миру.
Нужно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в РФ по-взрослому, не болтать языком, а думать над каждым словом, Россия — одна большая и единая Родина.
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