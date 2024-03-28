https://uz.sputniknews.ru/20240328/urbanizatsiya-sentralnaya-aziya-vyzovy-vozmojnosti-43177419.html

Урбанизация в Центральной Азии: вызовы и возможности

Урбанизация в Центральной Азии: вызовы и возможности

Sputnik Узбекистан

Евразийский банк развития оценил краткосрочные и среднесрочные тенденции повышения роста городов в странах Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан)

2024-03-28T14:40+0500

2024-03-28T14:40+0500

2024-03-28T14:40+0500

центральная азия

еабр

город

инвестиции

население

инвестпроекты

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Ожидается, что к 2035 году городское население ЦА увеличится с 39 млн чел. до 45 млн, говорится в отчете Евразийского банка развития.В крупных городах центральноазиатского региона сосредоточено 49% его жителей. Основная причина – внутренняя миграция. Рабочая сила из-за низких доходов перемещается из сельской местности в города.Рост населения городов, в свою очередь, требует увеличения инвестиций в инженерные проекты (энергетика и водоснабжение, теплоснабжение, транспорт и т.д.), социальную инфраструктуру (благоприятная окружающая среда и т.д.) и цифровые технологии управления.Модернизация и строительство городской инфраструктуры в Центральной Азии являются системной проблемой, сравнимой по важности с эффективным управлением водными и энергетическими ресурсами в регионе. Ведь недостаточно развитая инфраструктура серьезно ограничивает рост производственных мощностей, экономики и социального благосостояния, а также осложняет управление различными видами рисков, например, экологическими.Численность населения и площадь городов региона растут, однако этот процесс не сопровождается соответствующим устойчивым городским развитием. В крупных городах Центральной Азии часто наблюдается нерегулируемая застройка территорий.Результатами такой урбанизации являются растущее давление на городские рынки труда, деградация инженерной инфраструктуры, высокая уязвимость к изменению климата, стихийным бедствиям и экологическим угрозам. Например, Астана, Алматы, Бишкек, Душанбе и Ташкент в зимний период регулярно возглавляют мировые рейтинги с наихудшим качеством воздуха.Износ инфраструктуры приводит к росту числа аварийных ситуаций.Ряд проблем наблюдается в теплоэнергетическом секторе Центральной Азии. Это связано с износом теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей, превышением сроков их нормативной эксплуатации.Например, в городе Риддер (Казахстан) в ноябре 2022 года был введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с аварийной ситуацией на ТЭЦ. Весной 2023 года в результате роста населения города и активной застройки столицы возник дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды.В Узбекистане и Таджикистане в 2022-2023 годах наблюдались перебои в электроснабжении из-за низкой температуры воздуха в осенне-зимний период. Это также привело к перебоям в подаче воды.Вместе с тем быстрая урбанизация создает не только риски, но и возможности. Эффективность городов – агломерационная экономия от масштаба. Это также способствует быстрому распространению знаний и технологий и синергетическому эффекту городских агломераций. В общей сложности 57% населения мира проживает в городах и производит 80% мирового ВВП.Увеличение городского населения означает высокий спрос на эффективную и устойчивую инфраструктуру, которая является источником роста любого города. Качество инфраструктуры лежит в основе решения многих вопросов, с которыми сталкиваются переживающие процесс урбанизации города в развивающихся странах.Раскрытие и полное использование положительных эффектов урбанизацииВот лишь несколько примеров развития инженерной и социальной инфраструктуры в Центральной Азии, позволяющих раскрыть и в полной мере использовать положительные эффекты урбанизации.Инвестиционные проекты по построению комфортной городской средыВажным направлением являются инвестиционные проекты по построению комфортной городской среды, связанной с мобильностью в городах (каршеринг, прокат велосипедов и электросамокатов). В 2023 году в Казахстане разработали генеральный план развития транспортной системы города Алматы, в рамках которого в 2024 году планируют построить линию BRT протяженностью 17 км, а также линию LRT — 26 км до 2026 года.Разработан проект схемы развития электрических сетей города Алматы до 2030 года с перспективой до 2040 года.Также в Казахстане утвердили дорожную карту по созданию необходимой инфраструктуры для электромобилей во всех крупных городах к 2029 году. Планируется внедрить механизмы стимулирования их приобретения среди населения.Министерство транспорта Таджикистана и Экспортно-импортный банк Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании и финансировании работ по разработке ТЭО для строительства легкорельсового транспорта в Душанбе. Внедрение цифровых технологий управления городской инфраструктурой является приоритетным направлением для инвестиций.С 2023 года хокимият Ташкента изучает возможности привлечения АО "Русатом Инфраструктурные решения" (входит в ГК "Росатом") для реализации совместных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры.Компания специализируется на модернизации и цифровой трансформации инфраструктуры городов по направлениям "Умный город" и "Чистая вода". Таким образом, Центральная Азия имеет высокие потребности в инвестициях для устойчивого развития городской инфраструктуры. Их привлечение позволит городам Центральной Азии выстроить инфраструктуру, отвечающую потребностям низкоуглеродного и климатически устойчивого развития, решить экологические и климатические проблемы и обеспечить достойное качество жизни населения.

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