https://uz.sputniknews.ru/20240328/v-tashkente-otmetili-mejdunarodnyy-den-teatra--43183718.html

"Это служение!" — в Ташкенте отметили Международный день театра

"Это служение!" — в Ташкенте отметили Международный день театра

Sputnik Узбекистан

Вход на все спектакли и театральные мероприятия в столице был бесплатным с 21 по 27 марта

2024-03-28T18:30+0500

2024-03-28T18:30+0500

2024-03-28T18:30+0500

видео

узбекистан

ташкент

театр

спектакль

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Международный день театра в Узбекистане отмечали целую неделю. Зрители с 21 по 27 марта могли бесплатно посмотреть спектакли и принять участие в театральных мероприятиях.О том, как прошла церемония закрытия "Недели театра" — в видео Sputnik Узбекистан.

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