https://uz.sputniknews.ru/20240328/v-tashkente-otmetili-mejdunarodnyy-den-teatra--43183718.html
"Это служение!" — в Ташкенте отметили Международный день театра
"Это служение!" — в Ташкенте отметили Международный день театра
Sputnik Узбекистан
Вход на все спектакли и театральные мероприятия в столице был бесплатным с 21 по 27 марта
2024-03-28T18:30+0500
2024-03-28T18:30+0500
2024-03-28T18:30+0500
видео
узбекистан
ташкент
театр
спектакль
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/1c/43182709_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e43f7a907cc77bea337d65a187f9f81.jpg
Международный день театра в Узбекистане отмечали целую неделю. Зрители с 21 по 27 марта могли бесплатно посмотреть спектакли и принять участие в театральных мероприятиях.О том, как прошла церемония закрытия "Недели театра" — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/1c/43182709_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_965f395280bea23685422931f1b189d2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент международный день театра вход бесплатный спектакли театральные мероприятия
ташкент международный день театра вход бесплатный спектакли театральные мероприятия
"Это служение!" — в Ташкенте отметили Международный день театра
Эксклюзив
Вход на все спектакли и театральные мероприятия в столице был бесплатным в течение недели.
Международный день театра в Узбекистане отмечали целую неделю. Зрители с 21 по 27 марта могли бесплатно посмотреть спектакли и принять участие в театральных мероприятиях.
"Роль театрального искусства в воспитании духовности человека несравненна. Ведь искусство духовно обогащает человека, развивает творческие способности, учит добру", — отметил на творческом вечере первый замминистра культуры Авазхан Таджиханов.
О том, как прошла церемония закрытия "Недели театра" — в видео Sputnik Узбекистан.