https://uz.sputniknews.ru/20240329/kak-proshel-den-bez-avtomobilya-v-tashkente-43203850.html
Как прошел "День без автомобиля" в Ташкенте
Как прошел "День без автомобиля" в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В рамках акции "День без автомобиля принято отказываться от поездок на личных авто, чтобы уменьшить выброс вредных выхлопных газов в атмосферу, привлечь внимание к использованию общественного транспорта и активному образу жизни
2024-03-29T18:30+0500
2024-03-29T18:30+0500
2024-03-29T18:30+0500
видео
эксклюзив
ташкент
день без автомобиля
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/1d/43204325_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_91d63f91ca487fe0c7b7030a1540a4de.jpg
Инициативу по проведению дня без автомобиля поддержали многие чиновники и сотрудники министерств, ведомств и госорганизаций столицы Узбекистана. Утро началось нетипично для высокопоставленных лиц, привыкших передвигаться на личных и служебных авто, зато более экологично и безопасно для окружающей среды. Есть все основания полагать, что такая картина станет привычной, поскольку каждая четвертая среда месяца будет Днем без автомобиля. О тех, кто сегодня пересел на велосипед, ходил пешком и ездил на автобусе и метро — в видео Sputnik Узбекистан.
ташкент
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info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
день без автомобиля ташкент
день без автомобиля ташкент
Как прошел "День без автомобиля" в Ташкенте
Эксклюзив
В рамках акции "День без автомобиля" принято отказываться от поездок на личных авто, чтобы уменьшить выброс вредных выхлопных газов в атмосферу, привлечь внимание к использованию общественного транспорта и активному образу жизни.
Инициативу по проведению дня без автомобиля поддержали многие чиновники и сотрудники министерств, ведомств и госорганизаций столицы Узбекистана. Утро началось нетипично для высокопоставленных лиц, привыкших передвигаться на личных и служебных авто, зато более экологично и безопасно для окружающей среды.
Есть все основания полагать, что такая картина станет привычной, поскольку каждая четвертая среда месяца будет Днем без автомобиля.
О тех, кто сегодня пересел на велосипед, ходил пешком и ездил на автобусе и метро — в видео Sputnik Узбекистан.