https://uz.sputniknews.ru/20240329/kak-proshel-den-bez-avtomobilya-v-tashkente-43203850.html

Как прошел "День без автомобиля" в Ташкенте

Как прошел "День без автомобиля" в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

В рамках акции "День без автомобиля принято отказываться от поездок на личных авто, чтобы уменьшить выброс вредных выхлопных газов в атмосферу, привлечь внимание к использованию общественного транспорта и активному образу жизни

2024-03-29T18:30+0500

2024-03-29T18:30+0500

2024-03-29T18:30+0500

видео

эксклюзив

ташкент

день без автомобиля

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Инициативу по проведению дня без автомобиля поддержали многие чиновники и сотрудники министерств, ведомств и госорганизаций столицы Узбекистана. Утро началось нетипично для высокопоставленных лиц, привыкших передвигаться на личных и служебных авто, зато более экологично и безопасно для окружающей среды. Есть все основания полагать, что такая картина станет привычной, поскольку каждая четвертая среда месяца будет Днем без автомобиля. О тех, кто сегодня пересел на велосипед, ходил пешком и ездил на автобусе и метро — в видео Sputnik Узбекистан.

ташкент

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день без автомобиля ташкент