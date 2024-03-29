https://uz.sputniknews.ru/20240329/kakie-izmeneniya-jdut-uzbekistantsev-s-1-aprelya-43199746.html

Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 апреля — подробности

Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 апреля — подробности

Sputnik Узбекистан

С начала месяца вступят в силу изменения сразу в нескольких сферах. Они коснутся банковской деятельности, градостроительства, соцподдержки одиноких престарелых людей, поощрения носителей образцов нематериального культурного наследия

2024-03-29T14:42+0500

2024-03-29T14:42+0500

2024-03-29T15:12+0500

общество

узбекистан

изменения

законодательство

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ТАШКЕНТ, 29 марта — Sputnik. В Узбекистане С 1 апреля 2024 года вступит в силу ряд нововведений. В частности, будет увеличен минимальный размер уставного капитала банков, некоторым одиноким престарелым людям будут выделять бесплатные билеты на поезд, а также ежемесячно будут премировать носителей образцов нематериального культурного наследия. Подробности — в материале Sputnik Узбекистан.Повышается минимальный размер "уставника" банковСогласно поправкам, внесенным в Закон "О банках и банковской деятельности", минимальный размер уставного капитала банка, ранее составлявший 100 млрд сумов, повышается в три этапа. С 1 сентября 2023 года он повысился до 200 млрд сумов, с 1 апреля 2024 — достигнет 350 млрд сумов, а с 1 января 2025 — 500 млрд сумов. Цель — обеспечение стабильности и устойчивости банковского сектора", повышение уровня капитализации банков и привлечение в сферу зарубежных инвесторов.Банки должны привести свой уставный капитал в соответствие с минимальным порогом в указанные сроки. При слиянии банков, их разделении или выделении одного банка из другого уставный капитал формируется исходя из минимального размера на день создания или реорганизации. Совершенствуется система соцпомощи престарелым и инвалидамСогласно постановлению Президента "О мерах по совершенствованию системы оказания социальных услуг и помощи престарелым и лицам с инвалидностью, нуждающимся в постороннем уходе", Центром социальных услуг "Инсон" ведется Реестр одиноких и одиноко проживающих престарелых и лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе.С 1 апреля 2024 года одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, включенным в Реестр, и непосредственно сопровождающему их лицу раз в год будут выделять бесплатные железнодорожные или междугородние автобусные билеты (туда и обратно).С 1 апреля 2024 года лицам, находящимся в центрах социальной поддержки, расположенных в Самаркандской и Ферганской областях, а также Ташкенте, в порядке эксперимента:При этом данными услугами пользуются:Носителей образцов нематериального культурного наследия Узбекистана будут ежемесячно премироватьСогласно Постановлению президента "О дополнительных мерах по развитию охраны, научного изучения и пропаганды нематериального культурного наследия" с 1 апреля 2024 года:Для комплексного развития образцов нематериального культурного наследия:Сертификация архитекторовСогласно Указу президента "О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках административных реформ" внедряется система сертификации один раз в 3 года по направлениям деятельности определенных категорий специалистов в сфере градостроительства.В частности, с 1 апреля 2024 года:Рабочим органом по организации сертификации специалистов будет Институт по развитию компетенций при Минстрое.Некоторым предпринимателям предоставят субсидииС 1 апреля 2024 года субсидии, льготы и преференции применяются к субъектам предпринимательства в зависимости от их позиции в рейтинге устойчивости.С 1 апреля 2024 года до 1 апреля 2026 года субъектам предпринимательства, оказывающим гостиничные услуги, по итогам соответствующего квартала, будут выделять субсидию за счет суммы туристских (гостиничных) сборов, перечисленных в Фонд поддержки туризма. При этом в случае комфортного оснащения субъектами предпринимательства не менее трех номеров гостиницы для пользования креслами-колясками лицами с инвалидностью, а также установления дисплея и голосовых устройств для слухового и зрительного восприятия, данным субъектам предпринимательства за каждый специально оснащенный номер предоставят субсидию от 1 до 2 млн сумов.Запускаются новые культурные проектыСогласно Постановлению президента "О мерах по дальнейшему повышению уровня оказания культурных услуг населению" с 1 апреля 2024 года:Изменятся ставки акциза

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узбекистан изменения 1 апреля