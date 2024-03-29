https://uz.sputniknews.ru/20240329/uzbekistan-zasedaniye-rats-shos-43202304.html

Интерес других стран к организации растет: в Ташкенте прошло заседание Совета РАТС ШОС

Интерес других стран к организации растет: в Ташкенте прошло заседание Совета РАТС ШОС

Sputnik Узбекистан

Особое внимание участники заседания уделили недавнему теракту в "Крокус сити холле". Это преступление подтверждает необходимость принятия скоординированных и безотлагательных мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом

2024-03-29T17:29+0500

2024-03-29T17:29+0500

2024-03-29T17:59+0500

узбекистан

ташкент

ратс шос

заседание

обращение

шавкат мирзиёев

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В столице РУз под председательством Китайской Народной Республики состоялось 41-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В нем приняли участие делегации компетентных органов республики, а также Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и представители Исполнительного комитета РАТС ШОС.Заседание Совета началось с обращения Шавката Мирзиёева к участникам, его зачитал первый зампредседателя СГБ Ботир Турсунов.Глава государства также отметил, что приоритетом РАТС должны стать усовершенствование правовых механизмов, наращивание практического партнерства, в том числе проведение совместных мероприятий, направленных на предупреждение и оперативное реагирование на возникающие риски, обеспечение благополучной жизни народов на пространстве ШОС.Особое внимание участники заседания уделили террористическим актам, совершенным 3 января 2024 года в городе Керман (Иран), 22 марта 2024 года в Московской области (Россия) в здании "Крокус Сити Холл" и 26 марта 2024 года в провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан).По словам замминистра иностранных дел Узбекистана Рахматуллы Нуримбетова, теракт в "Крокус Сити Холл" подтверждает необходимость принятия скоординированных и безотлагательных мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом.В этой связи на заседании отметили, что одним из важных направлений работы организации является взаимодействие в розыске граждан, причастных к террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности. Для этого, по словам Руслана Мирзаева, в Исполкоме созданы и систематически обновляются соответствующие информационные базы.Кроме того, как рассказал Мирзаев, за последние три года при содействии Исполкома РАТС пресечена деятельность 218 законспирированных ячеек МТО. Из незаконного оборота изъяли 7 669 единиц оружия, 830 самодельных взрывных устройств, более 225 тыс. патронов, гранат и других боеприпасов. В Интернете заблокировали порядка 322 тыс. ресурсов и материалов, пропагандирующих терроризм, сепаратизм и экстремизм.По словам заместителя Генерального секретаря ШОС Нурлана Ермекбаева, в основе терроризма и экстремизма лежат социально-экономические, политические и идеологические факторы.Он также считает, что нынешняя геополитическая нестабильность только укрепила интерес других стран к Шанхайской организации сотрудничества.Сегодня к организации продолжают активно тянуться страны Ближнего Востока, Северной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Это подтверждение того, что принципы, заложенные в основу ШОС, глубоко востребованы в мире, сказал заместитель генерального секретаря.По итогам 41-го заседания Совета РАТС ШОС страны приняли ряд важных решений и документов:Очередное заседание Совета РАТС ШОС проведут в Китае.

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ташкент заседание совета ратс шос