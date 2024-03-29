Интерес других стран к организации растет: в Ташкенте прошло заседание Совета РАТС ШОС
17:29 29.03.2024 (обновлено: 17:59 29.03.2024)
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте прошло заседание Совета РАТС ШОС
© Sputnik/Анна Желиховская
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Особое внимание участники заседания уделили недавнему теракту в "Крокус сити холле". Это преступление подтверждает необходимость принятия скоординированных и безотлагательных мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В столице РУз под председательством Китайской Народной Республики состоялось 41-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В нем приняли участие делегации компетентных органов республики, а также Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и представители Исполнительного комитета РАТС ШОС.
Заседание Совета началось с обращения Шавката Мирзиёева к участникам, его зачитал первый зампредседателя СГБ Ботир Турсунов.
"Узбекистан, как государство-соучредитель ШОС и принимающая сторона Исполкома, придает важное значение дальнейшему повышению роли и деятельности РАТС, как уникальной платформы многостороннего сотрудничества в противодействии терроризму, экстремизму, радикализму и другим угрозам", — говорится в обращении президента.
Глава государства также отметил, что приоритетом РАТС должны стать усовершенствование правовых механизмов, наращивание практического партнерства, в том числе проведение совместных мероприятий, направленных на предупреждение и оперативное реагирование на возникающие риски, обеспечение благополучной жизни народов на пространстве ШОС.
Особое внимание участники заседания уделили террористическим актам, совершенным 3 января 2024 года в городе Керман (Иран), 22 марта 2024 года в Московской области (Россия) в здании "Крокус Сити Холл" и 26 марта 2024 года в провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан).
"Решительно осуждая эти жестокие, не имеющее оправдания преступления, выражаем твердую уверенность в том, что их организаторы, исполнители и пособники будут найдены и привлечены к ответственности. Это мнение разделяют все государства-члены ШОС и готовы оказать Исламской Республике Иран, Российской Федерации и Исламской Республике Пакистан любое содействие в расследовании совершенных кровавых преступлений", — сообщил директор Исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев.
По словам замминистра иностранных дел Узбекистана Рахматуллы Нуримбетова, теракт в "Крокус Сити Холл" подтверждает необходимость принятия скоординированных и безотлагательных мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
В этой связи на заседании отметили, что одним из важных направлений работы организации является взаимодействие в розыске граждан, причастных к террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности. Для этого, по словам Руслана Мирзаева, в Исполкоме созданы и систематически обновляются соответствующие информационные базы.
Кроме того, как рассказал Мирзаев, за последние три года при содействии Исполкома РАТС пресечена деятельность 218 законспирированных ячеек МТО. Из незаконного оборота изъяли 7 669 единиц оружия, 830 самодельных взрывных устройств, более 225 тыс. патронов, гранат и других боеприпасов. В Интернете заблокировали порядка 322 тыс. ресурсов и материалов, пропагандирующих терроризм, сепаратизм и экстремизм.
По словам заместителя Генерального секретаря ШОС Нурлана Ермекбаева, в основе терроризма и экстремизма лежат социально-экономические, политические и идеологические факторы.
"Мы видим, какую роль в исполнении террористических актов играют бедность, отсутствие образования и критического мышления, восприимчивость к деструктивной идеологии и пропаганде. По этой причине в ШОС уделяется большое внимание сотрудничеству в торгово-экономической, политической, культурно-гуманитарной и других сферах", — добавил Ермекбаев.
Он также считает, что нынешняя геополитическая нестабильность только укрепила интерес других стран к Шанхайской организации сотрудничества.
"За время деятельности организации поступило 10 заявок на получение статуса государства-наблюдателя и 20 обращений на получение статуса партнера по диалогу, — рассказал Нурлан Ермекбаев. — ШОС выросла из шести государств-членов в большую "семью" из 26 стран".
Сегодня к организации продолжают активно тянуться страны Ближнего Востока, Северной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Это подтверждение того, что принципы, заложенные в основу ШОС, глубоко востребованы в мире, сказал заместитель генерального секретаря.
По итогам 41-го заседания Совета РАТС ШОС страны приняли ряд важных решений и документов:
компетентные органы государств-членов ШОС и дальше будут укреплять практическое сотрудничество и наращивать совместные усилия для достижения победы над силами "трех зол";
Совет одобрил проект Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025 — 2027 годы;
Совет поддержал предложение кыргызской стороны о проведении Совместной пограничной операции погранслужб компетентных органов государств-членов ШОС "Солидарность-2024";
утвержден ряд документов в сфере противодействия силам "трех зол", в том числе казахстанская инициатива о Совместных мерах компетентных органов государств-членов организации по противодействию современным вызовам и угрозам терроризма, сепаратизма и экстремизма, формирующимся на фоне ситуаций, ставящих под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе ШОС;
Совет обсудил вопросы сотрудничества компетентных органов государств-членов ШОС в сфере противодействия использованию Интернета, а также по выявлению и пресечению каналов финансирования террористической деятельности;
принято решение о проведении Десятой международной научно-практической конференции, посвященной сотрудничеству государств-членов ШОС и государств-наблюдателей при организации в сфере противодействия международному терроризму и проявлению экстремизма.
Очередное заседание Совета РАТС ШОС проведут в Китае.