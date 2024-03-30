https://uz.sputniknews.ru/20240330/dzyudo-uzbekistan-bolshoy-shlem-turtsiya-43208827.html
Дзюдоисты Узбекистана продолжают участвовать в "Большом шлеме" в Турции
Дзюдоисты Узбекистана продолжают участвовать в "Большом шлеме" в Турции
Sputnik Узбекистан
В состязаниях принимает участие 661 спортсмен из 91-й страны, в том числе и дзюдоисты основного состава сборной Узбекистана
2024-03-30T12:43+0500
2024-03-30T12:43+0500
2024-03-30T12:43+0500
узбекистан
турция
спорт
дзюдо
турнир "большого шлема"
турнир
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/04/42755917_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_18417525bb325fa4b4ab3b51be8906fa.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сегодня в турецкой Анталье в рамках второго дня турнира "Большого шлема" по дзюдо на татами поднимутся спортсмены в средней весовой категории, в том числе и 6 представителей сборной Узбекистана, сообщает НОК. В первом этапе узбекистанцы встретятся с соперниками:Турнир проходит с 29 по 31 марта и является одним из последних трех стартов из серии "Большого шлема" перед летними Олимпийскими играми Париж-2024.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/04/42755917_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b2f2815d2e1c53a40f1dcbc14f1066a2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дзюдоисты дзюдо узбекистан большой шлем турция состязания спортсмен состав сборная
дзюдоисты дзюдо узбекистан большой шлем турция состязания спортсмен состав сборная
Дзюдоисты Узбекистана продолжают участвовать в "Большом шлеме" в Турции
В состязаниях принимает участие 661 спортсмен из 91-й страны, в том числе и дзюдоисты основного состава сборной Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Сегодня в турецкой Анталье в рамках второго дня турнира "Большого шлема" по дзюдо на татами поднимутся спортсмены в средней весовой категории, в том числе и 6 представителей сборной Узбекистана, сообщает НОК.
В первом этапе узбекистанцы встретятся с соперниками:
-73 кг: Шахрам Ахадов – Фелипе Метеллус (Филиппины) / Бияслан Блимготов (Бахрейн)
-73 кг: Муроджон Йулдошев – Билол Чилоглу (Турция)
-81 кг: Нурбек Муртозоев – Седрик Калонга (Конго)
-81 кг: Шарофиддин Болтабоев – Анри Эгутидзе (Португалия)
-70 кг: Шохиста Назарова – Сабина Гершак (Венгрия)
-70 кг: Гулноза Матниязова – Таис Пина (Португалия).
Турнир проходит с 29 по 31 марта и является одним из последних трех стартов из серии "Большого шлема" перед летними Олимпийскими играми Париж-2024.