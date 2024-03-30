https://uz.sputniknews.ru/20240330/dzyudo-uzbekistan-bolshoy-shlem-turtsiya-43208827.html

Дзюдоисты Узбекистана продолжают участвовать в "Большом шлеме" в Турции

Дзюдоисты Узбекистана продолжают участвовать в "Большом шлеме" в Турции

Sputnik Узбекистан

В состязаниях принимает участие 661 спортсмен из 91-й страны, в том числе и дзюдоисты основного состава сборной Узбекистана

2024-03-30T12:43+0500

2024-03-30T12:43+0500

2024-03-30T12:43+0500

узбекистан

турция

спорт

дзюдо

турнир "большого шлема"

турнир

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сегодня в турецкой Анталье в рамках второго дня турнира "Большого шлема" по дзюдо на татами поднимутся спортсмены в средней весовой категории, в том числе и 6 представителей сборной Узбекистана, сообщает НОК. В первом этапе узбекистанцы встретятся с соперниками:Турнир проходит с 29 по 31 марта и является одним из последних трех стартов из серии "Большого шлема" перед летними Олимпийскими играми Париж-2024.

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