https://uz.sputniknews.ru/20240330/minenergo-uzbekistan-kadry-izmeneniya-43209826.html

В Минэнерго Узбекистана произошли кадровые изменения

В Минэнерго Узбекистана произошли кадровые изменения

Sputnik Узбекистан

Соответствующие постановления о новых назначениях подписал президент Шавкат Мирзиёев

2024-03-30T13:29+0500

2024-03-30T13:29+0500

2024-03-30T13:55+0500

узбекистан

предназначение

постановление

президент

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Первый заместитель министра энергетики Узбекистана Ахмедхаджаев Азим Исраилович назначен новым директором "Узатома", сообщает пресс-служба Минэнерго.Маматкаримов Бахтиёр Рустамович стал первым заместителем министра энергетики.Кобилов Азизхужа Очилович назначен заместителем министра энергетики.Мансуров Бахрам Маматмуратович, возглавлявший Агентство по развитию атомной энергетики, покинул пост в связи с переходом на другую работу.

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