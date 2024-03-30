https://uz.sputniknews.ru/20240330/minenergo-uzbekistan-kadry-izmeneniya-43209826.html
В Минэнерго Узбекистана произошли кадровые изменения
В Минэнерго Узбекистана произошли кадровые изменения
Sputnik Узбекистан
Соответствующие постановления о новых назначениях подписал президент Шавкат Мирзиёев
2024-03-30T13:29+0500
2024-03-30T13:29+0500
2024-03-30T13:55+0500
узбекистан
предназначение
постановление
президент
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Первый заместитель министра энергетики Узбекистана Ахмедхаджаев Азим Исраилович назначен новым директором "Узатома", сообщает пресс-служба Минэнерго.Маматкаримов Бахтиёр Рустамович стал первым заместителем министра энергетики.Кобилов Азизхужа Очилович назначен заместителем министра энергетики.Мансуров Бахрам Маматмуратович, возглавлявший Агентство по развитию атомной энергетики, покинул пост в связи с переходом на другую работу.
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минэнерго узбекистан кадровые изменения постановление назначения президент шавкат мирзиёев
минэнерго узбекистан кадровые изменения постановление назначения президент шавкат мирзиёев
В Минэнерго Узбекистана произошли кадровые изменения
13:29 30.03.2024 (обновлено: 13:55 30.03.2024)
Соответствующие постановления о новых назначениях подписал президент Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Первый заместитель министра энергетики Узбекистана Ахмедхаджаев Азим Исраилович назначен новым директором "Узатома", сообщает пресс-служба
Минэнерго.
Маматкаримов Бахтиёр Рустамович стал первым заместителем министра энергетики.
Кобилов Азизхужа Очилович назначен заместителем министра энергетики.
Мансуров Бахрам Маматмуратович, возглавлявший Агентство по развитию атомной энергетики, покинул пост в связи с переходом на другую работу.