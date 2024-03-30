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https://uz.sputniknews.ru/20240330/podxod-obucheniye-rukovoditel-shkola-upravleniye-skolkovo-43214690.html
Стандартные подходы к обучению не работают – руководитель школы управления СКОЛКОВО
Стандартные подходы к обучению не работают – руководитель школы управления СКОЛКОВО
Sputnik Узбекистан
В сентябре 2023 года в Узбекистане количество субъектов малого бизнеса превысило 400 тыс. предприятий. Об этом рассказали в Институте макроэкономических и региональных исследований
2024-03-30T20:01+0500
2024-03-30T20:01+0500
россия
сколково
бизнес
образование
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Растет и доля предприятий с иностранным капиталом. Среди лидеров – Китай, Россия и Саудовская Аравия. Вырос и спрос среди предпринимателей на качественное бизнес-образование.В интервью Sputnik Узбекистан Александр Ким рассказал о том, как изменится образование и в чем преимущества российской школы бизнеса.
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Элина Бекназарова
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руководитель школа управление сколково подходы обучение узбекистан субъект малый бизнес предприятие институт макроэкономические исследования
руководитель школа управление сколково подходы обучение узбекистан субъект малый бизнес предприятие институт макроэкономические исследования

Стандартные подходы к обучению не работают – руководитель школы управления СКОЛКОВО

20:01 30.03.2024
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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В сентябре 2023 года в Узбекистане количество субъектов малого бизнеса превысило 400 тыс. предприятий. Об этом рассказали в Институте макроэкономических и региональных исследований.
Растет и доля предприятий с иностранным капиталом. Среди лидеров – Китай, Россия и Саудовская Аравия. Вырос и спрос среди предпринимателей на качественное бизнес-образование.

"То, что раньше было стандартным, классическим подходом к обучению, когда ты можешь долгое время учиться, набираться знаний и только потом прикладывать практику, сейчас не работает. Сегодня многие вещи делаются одновременно, все ускоряется, используются современные цифровые подходы в образовании", – говорит Александр Ким, руководитель Московской школы управления СКОЛКОВО.

В интервью Sputnik Узбекистан Александр Ким рассказал о том, как изменится образование и в чем преимущества российской школы бизнеса.
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