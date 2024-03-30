https://uz.sputniknews.ru/20240330/podxod-obucheniye-rukovoditel-shkola-upravleniye-skolkovo-43214690.html

Стандартные подходы к обучению не работают – руководитель школы управления СКОЛКОВО

Стандартные подходы к обучению не работают – руководитель школы управления СКОЛКОВО

Sputnik Узбекистан

В сентябре 2023 года в Узбекистане количество субъектов малого бизнеса превысило 400 тыс. предприятий. Об этом рассказали в Институте макроэкономических и региональных исследований

2024-03-30T20:01+0500

2024-03-30T20:01+0500

2024-03-30T20:01+0500

россия

сколково

бизнес

образование

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Растет и доля предприятий с иностранным капиталом. Среди лидеров – Китай, Россия и Саудовская Аравия. Вырос и спрос среди предпринимателей на качественное бизнес-образование.В интервью Sputnik Узбекистан Александр Ким рассказал о том, как изменится образование и в чем преимущества российской школы бизнеса.

россия

сколково

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2024

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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