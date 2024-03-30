https://uz.sputniknews.ru/20240330/region-aeroport-kokand-muynak-reys-aprel-43212345.html

Региональные аэропорты в Коканде и Муйнаке начнут принимать рейсы с 1 апреля

Региональные аэропорты в Коканде и Муйнаке начнут принимать рейсы с 1 апреля

Sputnik Узбекистан

Самолеты из Ташкента в Коканд и обратно будут летать ежедневно, а по маршруту Нукус – Муйнак – Нукус – трижды в неделю

2024-03-30T18:23+0500

2024-03-30T18:23+0500

2024-03-30T18:23+0500

коканд

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​​ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Региональные аэропорты – в Коканде и Муйнаке – готовы к приему рейсов. Авиасообщение между Кокандом и Ташкентом, а также Муйнаком и Нукусом запустят с 1 апреля этого года, сообщает Uzbekistan Airports.Рейсы из Ташкента в Коканд и обратно будут выполняться ежедневно: Рейсы по маршруту Нукус – Муйнак – Нукус будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, пятницам и воскресеньям: Полеты будут осуществляться на легких турбовинтовых самолетах L-410.

коканд

муйнак

ташкент

нукус

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