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https://uz.sputniknews.ru/20240330/region-aeroport-kokand-muynak-reys-aprel-43212345.html
Региональные аэропорты в Коканде и Муйнаке начнут принимать рейсы с 1 апреля
Региональные аэропорты в Коканде и Муйнаке начнут принимать рейсы с 1 апреля
Sputnik Узбекистан
Самолеты из Ташкента в Коканд и обратно будут летать ежедневно, а по маршруту Нукус – Муйнак – Нукус – трижды в неделю
2024-03-30T18:23+0500
2024-03-30T18:23+0500
коканд
муйнак
ташкент
нукус
самолет
полет
рейс
аэропорт
маршрут
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​​ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Региональные аэропорты – в Коканде и Муйнаке – готовы к приему рейсов. Авиасообщение между Кокандом и Ташкентом, а также Муйнаком и Нукусом запустят с 1 апреля этого года, сообщает Uzbekistan Airports.Рейсы из Ташкента в Коканд и обратно будут выполняться ежедневно: Рейсы по маршруту Нукус – Муйнак – Нукус будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, пятницам и воскресеньям: Полеты будут осуществляться на легких турбовинтовых самолетах L-410.
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регион аэропорт коканд муйнак рейс 1 апреля самолет ташкент маршрут нукус
регион аэропорт коканд муйнак рейс 1 апреля самолет ташкент маршрут нукус

Региональные аэропорты в Коканде и Муйнаке начнут принимать рейсы с 1 апреля

18:23 30.03.2024
© SputnikАэропорт в Муйнаке. Архивное фото
Аэропорт в Муйнаке. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2024
© Sputnik
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Самолеты из Ташкента в Коканд и обратно будут летать ежедневно, а по маршруту Нукус – Муйнак – Нукус – трижды в неделю.
​​ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Региональные аэропорты – в Коканде и Муйнаке – готовы к приему рейсов. Авиасообщение между Кокандом и Ташкентом, а также Муйнаком и Нукусом запустят с 1 апреля этого года, сообщает Uzbekistan Airports.
Рейсы из Ташкента в Коканд и обратно будут выполняться ежедневно:
вылет из Ташкента в 11.30, прилет в Коканд в 12.30;
вылет из Коканда в 13.00, прилет в Ташкент в 14.00.
Рейсы по маршруту Нукус – Муйнак – Нукус будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, пятницам и воскресеньям:
вылет из Нукуса в 09.00, прилет в Муйнак в 09.35;
вылет из Муйнака в 10.05, прилет в Нукус в 10.40.
Полеты будут осуществляться на легких турбовинтовых самолетах L-410.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"Легкий турбовинтовой самолет
Легкий турбовинтовой самолет - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2024
Легкий турбовинтовой самолет
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
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