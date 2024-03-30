https://uz.sputniknews.ru/20240330/rossiya-voyennoslujaschiye-navyk-pilotirovaniye-fpv-dron-43211841.html

Российские военнослужащие отработали навыки пилотирования FPV-дронов

Российские военнослужащие отработали навыки пилотирования FPV-дронов

Sputnik Узбекистан

Полетная программа предусматривает отработку практических навыков пилотирования FPV-дронов в условиях, приближенных к боевым

2024-03-30T17:11+0500

2024-03-30T17:11+0500

2024-03-30T17:11+0500

россия

дрон

военнослужащие

полет

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Военнослужащие подразделения группировки войск "Юг" провели практические занятия по отработке навыков пилотирования FPV-дронов, рассказал специалист отряда подготовки операторов БПЛА, сообщает РИА Новости.Курсанты, помимо предварительного прохождения 120- часовой учебной работы на симуляторе полетов, изучают техническую часть по устройству и принципам работы FPV-дронов, а также в полевых условиях учатся ремонтировать БПЛА и разбираться в электротехнической части, обращаться с пультом, специальными очками и самим дроном, уточнил инструктор. Полетная программа предусматривает отработку практических навыков пилотирования FPV-дронов в условиях, приближенных к боевым. В нее входят такие упражнения, как выполнение фигур пилотажа, пилотирование с большим и маленьким весом, обнаружение, следование за целью, поражение цели и прохождение FPV-дроном заданного маршрута со сложным рельефом местности, а также обход препятствий.

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