https://uz.sputniknews.ru/20240330/rossiya-voyennoslujaschiye-navyk-pilotirovaniye-fpv-dron-43211841.html
Российские военнослужащие отработали навыки пилотирования FPV-дронов
Российские военнослужащие отработали навыки пилотирования FPV-дронов
Sputnik Узбекистан
Полетная программа предусматривает отработку практических навыков пилотирования FPV-дронов в условиях, приближенных к боевым
2024-03-30T17:11+0500
2024-03-30T17:11+0500
2024-03-30T17:11+0500
россия
дрон
военнослужащие
полет
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Военнослужащие подразделения группировки войск "Юг" провели практические занятия по отработке навыков пилотирования FPV-дронов, рассказал специалист отряда подготовки операторов БПЛА, сообщает РИА Новости.Курсанты, помимо предварительного прохождения 120- часовой учебной работы на симуляторе полетов, изучают техническую часть по устройству и принципам работы FPV-дронов, а также в полевых условиях учатся ремонтировать БПЛА и разбираться в электротехнической части, обращаться с пультом, специальными очками и самим дроном, уточнил инструктор. Полетная программа предусматривает отработку практических навыков пилотирования FPV-дронов в условиях, приближенных к боевым. В нее входят такие упражнения, как выполнение фигур пилотажа, пилотирование с большим и маленьким весом, обнаружение, следование за целью, поражение цели и прохождение FPV-дроном заданного маршрута со сложным рельефом местности, а также обход препятствий.
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россия военнослужащие навык пилотирование fpv дрон полетная программа отработка практика
россия военнослужащие навык пилотирование fpv дрон полетная программа отработка практика
Российские военнослужащие отработали навыки пилотирования FPV-дронов
Полетная программа предусматривает отработку практических навыков пилотирования FPV-дронов в условиях, приближенных к боевым.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Военнослужащие подразделения группировки войск "Юг" провели практические занятия по отработке навыков пилотирования FPV-дронов, рассказал специалист отряда подготовки операторов БПЛА, сообщает РИА Новости
.
"Сегодня курсанты занимались на учебном месте по практическим полетам. По истечении 120 часов налета теоретической части и усвоению программы обучения по поведению дронов в небе, по мелкой моторике, по технической части знаний они переводятся после промежуточной аттестации на практические занятия", – рассказал инструктор.
Курсанты, помимо предварительного прохождения 120- часовой учебной работы на симуляторе полетов, изучают техническую часть по устройству и принципам работы FPV-дронов, а также в полевых условиях учатся ремонтировать БПЛА и разбираться в электротехнической части, обращаться с пультом, специальными очками и самим дроном, уточнил инструктор.
"Человек, после того как он позанимался теоретической частью и поработал на симуляторе, мог спокойно ощущать себя за пультом FPV-дрона, привыкнуть к его физике, к его поведению, понимать алгоритмы взаимодействия в подразделении, в группе, в расчете и, соответственно, пройти ту полетную программу, которая предусмотрена планом обучения", – добавил военнослужащий.
Полетная программа предусматривает отработку практических навыков пилотирования FPV-дронов в условиях, приближенных к боевым. В нее входят такие упражнения, как выполнение фигур пилотажа, пилотирование с большим и маленьким весом, обнаружение, следование за целью, поражение цели и прохождение FPV-дроном заданного маршрута со сложным рельефом местности, а также обход препятствий.