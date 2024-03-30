Сенат направил Кабмину РУз парламентский запрос по защите природных территорий
16:07 30.03.2024 (обновлено: 16:09 30.03.2024)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСенат направил Кабмину РУз парламентский запрос по защите природных территорий
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Научно-исследовательские работы по изучению биологического разнообразия охраняемых природных территорий, процессов деградации и хозяйственного потенциала ОПТ находятся не на должном уровне, отметили на прошедшем заседании Сената.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Вопрос о направлении парламентского запроса в Кабинет Министров относительно улучшения качественного состава, сохранения растительного и животного мира, ведения кадастра охраняемых природных территорий рассмотрели на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса РУз.
Отмечалось, что общая биомасса охраняемых природных территорий снизилась из-за незаконного выпаса скота населением и других негативных факторов.
Председатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева
"Научно-исследовательские работы по изучению биологического разнообразия охраняемых природных территорий, процессов деградации и их хозяйственного потенциала находятся не на должном уровне", – говорится в сообщении.
Из-за того, что не проводятся работы по восстановлению площадей, подвергшихся кризису, усиливается эрозия почв под воздействием ветра и воды, опустынивание, а образование пыли становится хроническим.
В последние годы из-за различных природных и антропогенных факторов численность видов животных и растений сократилась, а ситуация в их среде обитания резко обостряется.
"На некоторых охраняемых природных территориях диким животным и растениям наносится вред в результате нарушения установленных процедур (режима), в том числе браконьерства, незаконного строительства и выпаса скота. В большинстве случаев не соблюдаются правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
Из-за недостаточной налаженности системы подготовки специалистов в данной сфере существует нехватка квалифицированных кадров.
В этой связи сенаторы подчеркнули необходимость целенаправленного расходования средств, предусмотренных для сохранения биологического разнообразия на охраняемых природных территориях и их рационального использования, предупреждения браконьерства, контрабанды животного и растительного мира, незаконного строительства, выпаса скота, формирования и анализа кадастровых данных, оцифровки сферы.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья и экологии Борий Алиханов
Председатель Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья и экологии Борий Алиханов
Они также обратили внимание на необходимость дальнейшего расширения площадей охраняемых природных территорий, их эффективного использования, совершенствования арендных отношений, внедрения правил государственно-частного партнерства, усиления пожарной безопасности, повышения эффективности практических мер по предупреждению правонарушений.
Общая площадь охраняемых природных территорий в республике достигла 6,321 млн га, что составляет 14,08% территории страны.
Охраняемые природные территории охватывают 83% видов животных (позвоночных) и 89% видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан.
По итогам обсуждений сенаторы приняли постановление о направлении соответствующего парламентского запроса правительству.