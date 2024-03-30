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https://uz.sputniknews.ru/20240330/senat-kabmin-parlamentskiy-zapros-zaschita-priroda-territoriya-43212705.html
Сенат направил Кабмину РУз парламентский запрос по защите природных территорий
Сенат направил Кабмину РУз парламентский запрос по защите природных территорий
Sputnik Узбекистан
Научно-исследовательские работы по изучению биологического разнообразия охраняемых природных территорий, процессов деградации и хозяйственного потенциала ОПТ находятся не на должном уровне, отметили на прошедшем заседании Сената
2024-03-30T16:07+0500
2024-03-30T16:09+0500
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
природа
заповедник
запрос
кабинет министров узбекистана
парламент
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Вопрос о направлении парламентского запроса в Кабинет Министров относительно улучшения качественного состава, сохранения растительного и животного мира, ведения кадастра охраняемых природных территорий рассмотрели на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса РУз.Отмечалось, что общая биомасса охраняемых природных территорий снизилась из-за незаконного выпаса скота населением и других негативных факторов.Из-за того, что не проводятся работы по восстановлению площадей, подвергшихся кризису, усиливается эрозия почв под воздействием ветра и воды, опустынивание, а образование пыли становится хроническим.В последние годы из-за различных природных и антропогенных факторов численность видов животных и растений сократилась, а ситуация в их среде обитания резко обостряется.Из-за недостаточной налаженности системы подготовки специалистов в данной сфере существует нехватка квалифицированных кадров.В этой связи сенаторы подчеркнули необходимость целенаправленного расходования средств, предусмотренных для сохранения биологического разнообразия на охраняемых природных территориях и их рационального использования, предупреждения браконьерства, контрабанды животного и растительного мира, незаконного строительства, выпаса скота, формирования и анализа кадастровых данных, оцифровки сферы.Они также обратили внимание на необходимость дальнейшего расширения площадей охраняемых природных территорий, их эффективного использования, совершенствования арендных отношений, внедрения правил государственно-частного партнерства, усиления пожарной безопасности, повышения эффективности практических мер по предупреждению правонарушений.Общая площадь охраняемых природных территорий в республике достигла 6,321 млн га, что составляет 14,08% территории страны.Охраняемые природные территории охватывают 83% видов животных (позвоночных) и 89% видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан.По итогам обсуждений сенаторы приняли постановление о направлении соответствующего парламентского запроса правительству.
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сенат кабмин руз парламентский запрос защита природные территории изучение биоразнообразие деградация потенциал опт заседание
сенат кабмин руз парламентский запрос защита природные территории изучение биоразнообразие деградация потенциал опт заседание

Сенат направил Кабмину РУз парламентский запрос по защите природных территорий

16:07 30.03.2024 (обновлено: 16:09 30.03.2024)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСенат направил Кабмину РУз парламентский запрос по защите природных территорий
Сенат направил Кабмину РУз парламентский запрос по защите природных территорий - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2024
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Научно-исследовательские работы по изучению биологического разнообразия охраняемых природных территорий, процессов деградации и хозяйственного потенциала ОПТ находятся не на должном уровне, отметили на прошедшем заседании Сената.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Вопрос о направлении парламентского запроса в Кабинет Министров относительно улучшения качественного состава, сохранения растительного и животного мира, ведения кадастра охраняемых природных территорий рассмотрели на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса РУз.
Отмечалось, что общая биомасса охраняемых природных территорий снизилась из-за незаконного выпаса скота населением и других негативных факторов.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева
Сенат направил Кабмину РУз парламентский запрос по защите природных территорий - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2024
Председатель Сената Олий Мажлиса РУз Танзила Нарбаева
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
"Научно-исследовательские работы по изучению биологического разнообразия охраняемых природных территорий, процессов деградации и их хозяйственного потенциала находятся не на должном уровне", – говорится в сообщении.
Из-за того, что не проводятся работы по восстановлению площадей, подвергшихся кризису, усиливается эрозия почв под воздействием ветра и воды, опустынивание, а образование пыли становится хроническим.
В последние годы из-за различных природных и антропогенных факторов численность видов животных и растений сократилась, а ситуация в их среде обитания резко обостряется.
"На некоторых охраняемых природных территориях диким животным и растениям наносится вред в результате нарушения установленных процедур (режима), в том числе браконьерства, незаконного строительства и выпаса скота. В большинстве случаев не соблюдаются правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
Из-за недостаточной налаженности системы подготовки специалистов в данной сфере существует нехватка квалифицированных кадров.
В этой связи сенаторы подчеркнули необходимость целенаправленного расходования средств, предусмотренных для сохранения биологического разнообразия на охраняемых природных территориях и их рационального использования, предупреждения браконьерства, контрабанды животного и растительного мира, незаконного строительства, выпаса скота, формирования и анализа кадастровых данных, оцифровки сферы.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья и экологии Борий Алиханов
Сенат направил Кабмину РУз парламентский запрос по защите природных территорий - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2024
Председатель Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья и экологии Борий Алиханов
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Они также обратили внимание на необходимость дальнейшего расширения площадей охраняемых природных территорий, их эффективного использования, совершенствования арендных отношений, внедрения правил государственно-частного партнерства, усиления пожарной безопасности, повышения эффективности практических мер по предупреждению правонарушений.
Общая площадь охраняемых природных территорий в республике достигла 6,321 млн га, что составляет 14,08% территории страны.
Охраняемые природные территории охватывают 83% видов животных (позвоночных) и 89% видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан.
По итогам обсуждений сенаторы приняли постановление о направлении соответствующего парламентского запроса правительству.
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