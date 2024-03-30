https://uz.sputniknews.ru/20240330/senat-kabmin-parlamentskiy-zapros-zaschita-priroda-territoriya-43212705.html

Сенат направил Кабмину РУз парламентский запрос по защите природных территорий

Сенат направил Кабмину РУз парламентский запрос по защите природных территорий

Sputnik Узбекистан

Научно-исследовательские работы по изучению биологического разнообразия охраняемых природных территорий, процессов деградации и хозяйственного потенциала ОПТ находятся не на должном уровне, отметили на прошедшем заседании Сената

2024-03-30T16:07+0500

2024-03-30T16:07+0500

2024-03-30T16:09+0500

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

природа

заповедник

запрос

кабинет министров узбекистана

парламент

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Вопрос о направлении парламентского запроса в Кабинет Министров относительно улучшения качественного состава, сохранения растительного и животного мира, ведения кадастра охраняемых природных территорий рассмотрели на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса РУз.Отмечалось, что общая биомасса охраняемых природных территорий снизилась из-за незаконного выпаса скота населением и других негативных факторов.Из-за того, что не проводятся работы по восстановлению площадей, подвергшихся кризису, усиливается эрозия почв под воздействием ветра и воды, опустынивание, а образование пыли становится хроническим.В последние годы из-за различных природных и антропогенных факторов численность видов животных и растений сократилась, а ситуация в их среде обитания резко обостряется.Из-за недостаточной налаженности системы подготовки специалистов в данной сфере существует нехватка квалифицированных кадров.В этой связи сенаторы подчеркнули необходимость целенаправленного расходования средств, предусмотренных для сохранения биологического разнообразия на охраняемых природных территориях и их рационального использования, предупреждения браконьерства, контрабанды животного и растительного мира, незаконного строительства, выпаса скота, формирования и анализа кадастровых данных, оцифровки сферы.Они также обратили внимание на необходимость дальнейшего расширения площадей охраняемых природных территорий, их эффективного использования, совершенствования арендных отношений, внедрения правил государственно-частного партнерства, усиления пожарной безопасности, повышения эффективности практических мер по предупреждению правонарушений.Общая площадь охраняемых природных территорий в республике достигла 6,321 млн га, что составляет 14,08% территории страны.Охраняемые природные территории охватывают 83% видов животных (позвоночных) и 89% видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан.По итогам обсуждений сенаторы приняли постановление о направлении соответствующего парламентского запроса правительству.

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