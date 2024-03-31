https://uz.sputniknews.ru/20240331/skolko-transporta-v-uzbekistane-rabotaet-po-litsenzii---infografika-43221761.html

Сколько транспорта в Узбекистане работает по лицензии - инфографика

Сколько транспорта в Узбекистане работает по лицензии - инфографика

Sputnik Узбекистан

В республике имеется 229 917 лицензированных транспортных средств. Большая часть из них — автомобили “Дамас".

2024-03-31T18:56+0500

2024-03-31T18:56+0500

2024-03-31T18:56+0500

инфографика

узбекистан

автомобили

транспорт

лицензия

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По данным инспекции транспортного надзора, в республике по состоянию на 1 января 2024 года в сфере автомобильных перевозок осуществляют деятельность 3970 предприятий (ООО), имеющих лицензию на 229 917 единиц транспортных средств.В число лицензированных транспортных средств входят:Кроме того, количество самозанятых лиц, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на легковых автомобилях, составляет 128 526 человек.Всего по республике перевозчиками осуществляется 2426 регулярных маршрутов. Из них 546 городских, 1652 пригородных и 228 междугородних маршрутов.

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