https://uz.sputniknews.ru/20240331/skolko-transporta-v-uzbekistane-rabotaet-po-litsenzii---infografika-43221761.html
Сколько транспорта в Узбекистане работает по лицензии - инфографика
Сколько транспорта в Узбекистане работает по лицензии - инфографика
Sputnik Узбекистан
В республике имеется 229 917 лицензированных транспортных средств. Большая часть из них — автомобили “Дамас".
2024-03-31T18:56+0500
2024-03-31T18:56+0500
2024-03-31T18:56+0500
инфографика
узбекистан
автомобили
транспорт
лицензия
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По данным инспекции транспортного надзора, в республике по состоянию на 1 января 2024 года в сфере автомобильных перевозок осуществляют деятельность 3970 предприятий (ООО), имеющих лицензию на 229 917 единиц транспортных средств.В число лицензированных транспортных средств входят:Кроме того, количество самозанятых лиц, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на легковых автомобилях, составляет 128 526 человек.Всего по республике перевозчиками осуществляется 2426 регулярных маршрутов. Из них 546 городских, 1652 пригородных и 228 междугородних маршрутов.
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узбекистан транспорт лицензия
узбекистан транспорт лицензия
Сколько транспорта в Узбекистане работает по лицензии - инфографика
В республике имеется 229 917 лицензированных транспортных средств. Большая часть из них — автомобили “Damas".
По данным инспекции транспортного надзора, в республике по состоянию на 1 января 2024 года в сфере автомобильных перевозок осуществляют деятельность 3970 предприятий (ООО), имеющих лицензию на 229 917 единиц транспортных средств.
В число лицензированных транспортных средств входят:
195 346 легковых автомобилей (“Damas” — 30 541);
23 213 грузовых автомобилей.
Кроме того, количество самозанятых лиц, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на легковых автомобилях, составляет 128 526 человек.
Всего по республике перевозчиками осуществляется 2426 регулярных маршрутов. Из них 546 городских, 1652 пригородных и 228 междугородних маршрутов.