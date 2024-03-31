Тогда и сейчас — как изменился облик Ташкента за несколько десятилетий
Тогда и сейчас — как изменился облик Ташкента за несколько десятилетий
Sputnik Узбекистан
Многие здания столицы Узбекистана были построены в эпоху СССР. Уникальные строения, ставшие достопримечательностями в прошлом столетии, удачно вписываются в современный облик города и сегодня. Как выглядели здания тогда и как они выглядят сейчас — в фотоленте Sputnik.
Многие здания столицы Узбекистана были построены в эпоху СССР. Уникальные строения, ставшие достопримечательностями в прошлом столетии, удачно вписываются в современный облик города и сегодня. Как выглядели здания тогда и как они выглядят сейчас — в фотоленте Sputnik.
Монумент "Мужество" - памятник, посвященный ликвидации последствий Ташкентского землетрясения, которое произошло 26 апреля 1966 года. Построен в 1976 году. Скульптор Дмитрий Рябичев. Архитектор Сабир Рахимович Адылов. 1985 год
Монумент "Мужество" - памятник, посвященный ликвидации последствий Ташкентского землетрясения, которое произошло 26 апреля 1966 года. Построен в 1976 году. Скульптор Дмитрий Рябичев. Архитектор Сабир Рахимович Адылов. 1985 год