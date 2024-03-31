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Тогда и сейчас — как изменился облик Ташкента за несколько десятилетий
Тогда и сейчас — как изменился облик Ташкента за несколько десятилетий
Sputnik Узбекистан
Многие здания столицы Узбекистана были построены в эпоху СССР. Уникальные строения, ставшие достопримечательностями в прошлом столетии, удачно вписываются в современный облик города и сегодня. Как выглядели здания тогда и как они выглядят сейчас — в фотоленте Sputnik.
2024-03-31T16:05+0500
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ташкент здания достопримечательности гостиница монумент
ташкент здания достопримечательности гостиница монумент

Тогда и сейчас — как изменился облик Ташкента за несколько десятилетий

16:05 31.03.2024 (обновлено: 16:45 31.03.2024)
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Многие здания столицы Узбекистана были построены в эпоху СССР. Уникальные строения, ставшие достопримечательностями в прошлом столетии, удачно вписываются в современный облик города и сегодня. Как выглядели здания тогда и как они выглядят сейчас — в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / А. Варфоломеев

Здание Дворца спорта "Юбилейный" (1970, архитектор Г.М. Александрович и др.) в Ташкенте

Здание Дворца спорта &quot;Юбилейный&quot; (1970, архитектор Г.М. Александрович и др.) в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / А. Варфоломеев

Здание Дворца спорта "Юбилейный" (1970, архитектор Г.М. Александрович и др.) в Ташкенте

© Sputnik/Abdubakir YunusovЛедовый дворец Alpomish
Ледовый дворец Alpomish - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Ледовый дворец Alpomish
© Sputnik / Игорь Виноградов

Театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. 1973 год

Театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. 1973 год - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Игорь Виноградов

Театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. 1973 год

© Sputnik/Abdubakir YunusovГосударственный Академический Большой Театр им. Алишера Навои
Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Навои - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Навои
© Sputnik / А. Варфоломеев

Здание гостиницы "Ташкент" в городе Ташкенте. 1974 год

Здание гостиницы &quot;Ташкент&quot; в городе Ташкенте. 1974 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / А. Варфоломеев

Здание гостиницы "Ташкент" в городе Ташкенте. 1974 год

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Здание гостиницы "Ташкент" в городе Ташкенте

Здание гостиницы &quot;Ташкент&quot; в городе Ташкенте - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Здание гостиницы "Ташкент" в городе Ташкенте

© Sputnik / С. Соловьев

Ташкентский филиал Центрального музея В. И. Ленина (слева) и Дом печати на улице Буюк Турон. 1984 год

Ташкентский филиал Центрального музея В. И. Ленина (слева) и Дом печати на улице Буюк Турон. 1984 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / С. Соловьев

Ташкентский филиал Центрального музея В. И. Ленина (слева) и Дом печати на улице Буюк Турон. 1984 год

© Sputnik/Abdubakir YunusovЗдание национального информационного агентства Узбекистана
Здание национального информационного агентства Узбекистана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Здание национального информационного агентства Узбекистана
© Sputnik / В. Киселев

Монумент "Мужество" - памятник, посвященный ликвидации последствий Ташкентского землетрясения, которое произошло 26 апреля 1966 года. Построен в 1976 году. Скульптор Дмитрий Рябичев. Архитектор Сабир Рахимович Адылов. 1985 год

Монумент &quot;Мужество&quot; - памятник, посвященный ликвидации последствий Ташкентского землетрясения, которое произошло 26 апреля 1966 года. Построен в 1976 году. Скульптор Дмитрий Рябичев. Архитектор Сабир Рахимович Адылов. 1985 год - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / В. Киселев

Монумент "Мужество" - памятник, посвященный ликвидации последствий Ташкентского землетрясения, которое произошло 26 апреля 1966 года. Построен в 1976 году. Скульптор Дмитрий Рябичев. Архитектор Сабир Рахимович Адылов. 1985 год

© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Монумент “Мужество”

Монумент “Мужество” - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik/Abdubakir Yunusov

Монумент “Мужество”

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