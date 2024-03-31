Тогда и сейчас — как изменился облик Ташкента за несколько десятилетий

Многие здания столицы Узбекистана были построены в эпоху СССР. Уникальные строения, ставшие достопримечательностями в прошлом столетии, удачно вписываются в современный облик города и сегодня. Как выглядели здания тогда и как они выглядят сейчас — в фотоленте Sputnik.