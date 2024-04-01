https://uz.sputniknews.ru/20240401/mirziyoyev-erdogan-telefonnyy-razgovor-43222792.html
Мирзиёев созвонился с Эрдоганом — что обсудили президенты
Мирзиёев созвонился с Эрдоганом — что обсудили президенты
Sputnik Узбекистан
В Турции в воскресенье прошло голосование на выборах в местные органы самоуправления
2024-04-01T10:16+0500
2024-04-01T10:16+0500
2024-04-01T10:29+0500
турция
узбекистан
шавкат мирзиёев
реджеп тайип эрдоган
телефонный разговор
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9400dc3d3be4b9378a0a8be08b1f1c28.jpg
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с проведением демократических выборов в местные органы самоуправления этой страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.В Турции в воскресенье состоялось голосование на выборах в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционные мэры сохранили свои должности в крупных городах республики.
https://uz.sputniknews.ru/20240322/lidery-kakix-stran-pozdravili-shavkata-mirziyoeva-s-navruzom-43085215.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_83d1fcb34fb32271f6de44d7cd1a8464.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев эрдоган телефонный разговор турция голосование выборы местные органы самоуправления
мирзиёев эрдоган телефонный разговор турция голосование выборы местные органы самоуправления
Мирзиёев созвонился с Эрдоганом — что обсудили президенты
10:16 01.04.2024 (обновлено: 10:29 01.04.2024)
В Турции в воскресенье прошло голосование на выборах в местные органы самоуправления.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с проведением демократических выборов в местные органы самоуправления этой страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
В Турции в воскресенье состоялось голосование на выборах в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционные мэры сохранили свои должности в крупных городах республики.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Узбекистаном, глобальные и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил Мирзиёева за поздравления в связи с проведением в Турции демократических выборов в местные органы власти", — говорится в сообщении.