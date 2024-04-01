https://uz.sputniknews.ru/20240401/mirziyoyev-erdogan-telefonnyy-razgovor-43222792.html

Мирзиёев созвонился с Эрдоганом — что обсудили президенты

Мирзиёев созвонился с Эрдоганом — что обсудили президенты

Sputnik Узбекистан

В Турции в воскресенье прошло голосование на выборах в местные органы самоуправления

2024-04-01T10:16+0500

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2024-04-01T10:29+0500

турция

узбекистан

шавкат мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

телефонный разговор

политика

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с проведением демократических выборов в местные органы самоуправления этой страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.В Турции в воскресенье состоялось голосование на выборах в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционные мэры сохранили свои должности в крупных городах республики.

https://uz.sputniknews.ru/20240322/lidery-kakix-stran-pozdravili-shavkata-mirziyoeva-s-navruzom-43085215.html

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мирзиёев эрдоган телефонный разговор турция голосование выборы местные органы самоуправления