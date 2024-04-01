МВД РФ предложило ужесточить контроль за мигрантами — подробности
© Sputnik / Владимир Астапкович/
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В числе мер — сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел России разработало и внесло в правительство законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
"(Документ — прим. ред.) предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в Российской Федерации иностранных граждан", — написала она в Telegram-канале.
Законопроектом вводятся правовые основания:
для биометрической идентификации личности при въезде в Россию;
сокращения срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года (в отличие от действующего регулирования девяносто дней в течение полугода);
цифрового профиля иностранца;
контролируемого режима пребывания в России отдельных категорий иностранных граждан;
усиления контроля в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу;
внесудебного ограничения прав нелегальных мигрантов;
а также запрет госорганам, организациям, физическим и юрлицам оказывать какие-либо услуги нарушителям миграционного законодательства.
Комплексный законопроект в сфере миграции создаст необходимые условия для практического осуществления мер, связанных с ограничением отдельных прав иностранных граждан и возложением на них дополнительных обязанностей.
"Все органы государственной власти, организации и граждане будут иметь возможность в режиме реального времени получить электронное подтверждение законности пребывания иностранцев в России", — указано в публикации.
В свою очередь данное подтверждение станет основанием для предоставления таким гражданам государственных и коммерческих услуг. В частности, электронное подтверждение законности пребывания будет необходимо для регистрации прав на недвижимость, брака, рождения ребенка, зачисления в вузы, колледжи, школы.
Напомним, что на минувшей неделе Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ, поручил держать под контролем сферу миграции и продумать систему превентивных профилактических мер по надзору в сфере.