https://uz.sputniknews.ru/20240401/mvd-rossiya-ujestocheniye-kontrol-migratsiya-43238900.html

МВД РФ предложило ужесточить контроль за мигрантами — подробности

МВД РФ предложило ужесточить контроль за мигрантами — подробности

Sputnik Узбекистан

В числе мер — сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года

2024-04-01T18:20+0500

2024-04-01T18:20+0500

2024-04-01T18:20+0500

россия

мвд россии

мигранты

миграция

законопроект

общество

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел России разработало и внесло в правительство законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.Законопроектом вводятся правовые основания:Комплексный законопроект в сфере миграции создаст необходимые условия для практического осуществления мер, связанных с ограничением отдельных прав иностранных граждан и возложением на них дополнительных обязанностей.В свою очередь данное подтверждение станет основанием для предоставления таким гражданам государственных и коммерческих услуг. В частности, электронное подтверждение законности пребывания будет необходимо для регистрации прав на недвижимость, брака, рождения ребенка, зачисления в вузы, колледжи, школы.Напомним, что на минувшей неделе Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ, поручил держать под контролем сферу миграции и продумать систему превентивных профилактических мер по надзору в сфере.

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россия, мвд россии, мигранты, миграция, законопроект, общество