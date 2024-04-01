https://uz.sputniknews.ru/20240401/nodirbek-abdusattorov-reyting-fidye-43231274.html

Нодирбек Абдусатторов стал четвертым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ

Нодирбек Абдусатторов стал четвертым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ

Sputnik Узбекистан

Гроссмейстер из Узбекистана также сохраняет за собой первое место среди юниоров

2024-04-01T14:36+0500

2024-04-01T14:36+0500

2024-04-01T14:36+0500

узбекистан

гроссмейстер

нодирбек абдусатторов

шахматы

фиде

рейтинг

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов поднялся на одну позицию и занял четвертое место в обновленном рейтинге сильнейших шахматистов мира ФИДЕ.В активе Абдусатторова 2 765 очков. Молодой гроссмейстер увеличил очки рейтинга на 15 баллов и поднялся на семь ступеней, став четвертым шахматистом мира в рейтинге Международной шахматной федерации на апрель. В тройке лидеров — норвежец Магнус Карлсен, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура.На пятом месте рейтинга — действующий чемпион мира Дин Лижэнь.Абдусатторов также сохранил за собой первое место среди юниоров.В топе-100 шахматистов по версии ФИДЕ также узбекистанцы Рустам Касымджанов, Жавохир Синдоров и Нодирбек Якуббоев, занявшие 48-е, 50-е и 69-е места.Напомним, что в феврале текущего года Нодирбек Абдусатторов вошел в число 10 сильнейших шахматистов мира в онлайн-рейтинге, став первым шахматистом в истории Узбекистана, добившимся такого успеха.

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