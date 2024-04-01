https://uz.sputniknews.ru/20240401/rossiya-pobeda-polety-moskva-tashkent-43230433.html

"Победа" начнет летать из Москвы в Ташкент – дата, расписание полетов

"Победа" начнет летать из Москвы в Ташкент – дата, расписание полетов

Sputnik Узбекистан

Российский авиаперевозчик будет выполнять рейсы на самолетах Boeing 737-800.

2024-04-01T13:29+0500

2024-04-01T13:29+0500

2024-04-01T13:29+0500

узбекистан

россия

авиакомпания

авиакомпания "победа"

москва

ташкент

рейс

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/07/38669552_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_0a459b6418ee7d7761cac5fc8460ac3c.jpg

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Авиакомпания "Победа" с 3 апреля текущего года запускает рейсы из Москвы в Ташкент, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports.В пресс-службе уточнили, что авиасообщение по маршруту Москва — Ташкент — Москва, будет выполняться ежедневно на воздушных судах типа Boeing 737-800.На сегодняшний день авиаперевозчик успешно летает в Узбекистан по маршрутам Москва — Самарканд — Москва и Санкт-Петербург — Самарканд — Санкт-Петербург.Для справки: "Победа" — российская авиакомпания-лоукостер, дочернее предприятие группы "Аэрофлот — Российские авиалинии", со штаб-квартирой в аэропорту "Внуково" (Москва).

https://uz.sputniknews.ru/20240331/mejdunarodnyy-aeroport-samarkanda-pereshel-na-vesenne-letnee-raspisaniye-poletov-43220252.html

узбекистан

россия

москва

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

"победа" российский авиаперевозчик рейсы москва ташкент полеты