https://uz.sputniknews.ru/20240401/rossiya-pobeda-polety-moskva-tashkent-43230433.html
"Победа" начнет летать из Москвы в Ташкент – дата, расписание полетов
"Победа" начнет летать из Москвы в Ташкент – дата, расписание полетов
Sputnik Узбекистан
Российский авиаперевозчик будет выполнять рейсы на самолетах Boeing 737-800.
2024-04-01T13:29+0500
2024-04-01T13:29+0500
2024-04-01T13:29+0500
узбекистан
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авиакомпания "победа"
москва
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рейс
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Авиакомпания "Победа" с 3 апреля текущего года запускает рейсы из Москвы в Ташкент, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports.В пресс-службе уточнили, что авиасообщение по маршруту Москва — Ташкент — Москва, будет выполняться ежедневно на воздушных судах типа Boeing 737-800.На сегодняшний день авиаперевозчик успешно летает в Узбекистан по маршрутам Москва — Самарканд — Москва и Санкт-Петербург — Самарканд — Санкт-Петербург.Для справки: "Победа" — российская авиакомпания-лоукостер, дочернее предприятие группы "Аэрофлот — Российские авиалинии", со штаб-квартирой в аэропорту "Внуково" (Москва).
https://uz.sputniknews.ru/20240331/mejdunarodnyy-aeroport-samarkanda-pereshel-na-vesenne-letnee-raspisaniye-poletov-43220252.html
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"победа" российский авиаперевозчик рейсы москва ташкент полеты
"победа" российский авиаперевозчик рейсы москва ташкент полеты
"Победа" начнет летать из Москвы в Ташкент – дата, расписание полетов
Российский авиаперевозчик будет выполнять рейсы на самолетах Boeing 737-800.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik.
Авиакомпания "Победа" с 3 апреля текущего года запускает рейсы из Москвы в Ташкент, сообщает
пресс-служба АО Uzbekistan Airports.
"Российская авиакомпания "Победа" планирует с 3 апреля 2024 года связать регулярными пассажирскими рейсами Москву и Ташкент", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что авиасообщение по маршруту Москва — Ташкент — Москва, будет выполняться ежедневно на воздушных судах типа Boeing 737-800.
На сегодняшний день авиаперевозчик успешно летает в Узбекистан по маршрутам Москва — Самарканд — Москва и Санкт-Петербург — Самарканд — Санкт-Петербург.
Для справки: "Победа" — российская авиакомпания-лоукостер, дочернее предприятие группы "Аэрофлот — Российские авиалинии", со штаб-квартирой в аэропорту "Внуково" (Москва).