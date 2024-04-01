https://uz.sputniknews.ru/20240401/samarkand-aziatsko-tixookeanskiy-forum-po-uproscheniyu-protsedur-torgovli-43235942.html

В Самарканде стартовал 11-й Азиатско-Тихоокеанский форум по упрощению процедур торговли

В Самарканде стартовал 11-й Азиатско-Тихоокеанский форум по упрощению процедур торговли

Sputnik Узбекистан

Программа мероприятия предусматривает проведение групповых дискуссий и сессий, посвященных различным аспектам упрощения процедур торговли и цифровизации, включая трансграничную безбумажную торговлю и транспорт, а также экологизацию торгового процесса

2024-04-01T15:51+0500

2024-04-01T15:51+0500

2024-04-01T15:56+0500

узбекистан

самарканд

форум

торговля

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Самарканде начал работу 11-й Азиатско-Тихоокеанский форум по упрощению процедур торговли (APTFF), сообщает пресс-служба МИПТ.В нем участвуют свыше 250 иностранных гостей из более чем 30 стран, включая представителей порядка 10 международных организаций.На открытии Форума замминистра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев отметил широкое внедрение инновационных технологий и цифровизации, благодаря чему наблюдается рост объемов производства и международной торговли. При этом сохраняют актуальность вопросы обеспечения стабильных поставок продовольствия и сельхозпродукции в регионе.В данном контексте большое значение имеет международное сотрудничество в сферах торговли, транспорта и логистики, цифровизации, а также упрощения торговых процедур за счет электронного обмена данными и разработки новых механизмов ведения бизнеса. Среди наиболее эффективных выделены меры по организации современных торгово-логистических центров, упрощенных таможенных коридоров и специальных экономических зон в приграничных районах.Речь шла и реформах, направленных на либерализацию экономики и создание благоприятного инвестиционного климата, осуществленных в Узбекистане в последние годы.В частности, в результате устранения препятствий для выхода на внешний рынок, либерализации валютного рынка, отмены таможенных пошлин на более чем 7 тыс. видов сырья и товаров, внешнеторговый оборот республики увеличился вдвое.Налоговое бремя снижено почти в 2 раза, упрощено налоговое администрирование, в стране сформирована самая привлекательная в Центральной Азии фискальная система.Как отмечалось, в таких условиях большое значение приобретают либерализация рынка транспортных услуг, оптимизация разрешительных процедур, создание единой цифровой платформы международных перевозок.Форум продолжит свою работу до 5 апреля. Программа мероприятия предусматривает организацию групповых дискуссий и сессий, посвящённых различным аспектам упрощения процедур торговли и цифровизации, включая трансграничную безбумажную торговлю и транспорт, а также экологизацию торгового процесса.Для справки: Азиатско-Тихоокеанский форум по упрощению процедур торговли (APTFF) является ведущей региональной платформой для обмена передовым опытом и знаниями в области упрощения процедур торговли. APTFF организуется с 2009 года Азиатским банком развития (АБР) и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в сотрудничестве с растущим числом партнеров.

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