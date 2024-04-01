https://uz.sputniknews.ru/20240401/tashmorye-ekoaktsiya-plogging-43237518.html
Как прошла экоакция “За мир без отходов!” на берегу Ташкентского моря — видео
Как прошла экоакция “За мир без отходов!” на берегу Ташкентского моря — видео
Sputnik Узбекистан
В соревнованиях участвовали 7 команд. Основные цели экоакции — формирование ответственного отношения граждан к сохранению природы родного края, сортировке отходов и продвижение идеи устойчивого потребления и производства
2024-04-01T17:07+0500
2024-04-01T17:07+0500
2024-04-01T17:29+0500
видео
узбекистан
ташкентская область
экология
сбор мусора
экологическая акция
общество
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В Ташкентской области на берегу Ташморя прошла массовая плоггинговая экоакция " За мир без отходов!". Мероприятие приурочили к Международному дню нулевых отходов, который отмечают 30 марта. Инициаторы экоакции — Минэкологии Узбекистана и Республиканский центр организации санитарно-очистных работ.Новое экодвижение, объединяющее спорт и заботу об окружающей среде, набирает популярность. Ведь плоггинг помогает убить сразу двух зайцев: сжечь достаточное количество калорий на свежем воздухе, собирая мусор и сохраняя при этом заданный темп, и сделать окружающее пространство чище. Таким образом, экоосознанность растет и крепнет.Если количество пройденных в быстром темпе километров, число приседаний и наклонов не фиксировались, то оценить вклад каждой из 7 команд в чистоту окружающей среды было вполне реально. Сколько мусора собрали участники акции, какое еще доброе дело сделали помимо сбора и сортировки отходов, как наградили самых активных? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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экоакция ташморе сортировка отходов сохранение природы
экоакция ташморе сортировка отходов сохранение природы
Как прошла экоакция “За мир без отходов!” на берегу Ташкентского моря — видео
17:07 01.04.2024 (обновлено: 17:29 01.04.2024)
В соревнованиях участвовали 7 команд. Основные цели экоакции — формирование ответственного отношения граждан к сохранению природы родного края, сортировке отходов и продвижение идеи устойчивого потребления и производства.
В Ташкентской области на берегу Ташморя прошла массовая плоггинговая экоакция " За мир без отходов!". Мероприятие приурочили к Международному дню нулевых отходов, который отмечают 30 марта. Инициаторы экоакции — Минэкологии Узбекистана и Республиканский центр организации санитарно-очистных работ.
Новое экодвижение, объединяющее спорт и заботу об окружающей среде, набирает популярность. Ведь плоггинг помогает убить сразу двух зайцев: сжечь достаточное количество калорий на свежем воздухе, собирая мусор и сохраняя при этом заданный темп, и сделать окружающее пространство чище. Таким образом, экоосознанность растет и крепнет.
"Наша цель — очистить данную территорию от мусора. Помочь экологии, убрать отходы", — поделилась участница экоакции Наргиза Исаева.
Если количество пройденных в быстром темпе километров, число приседаний и наклонов не фиксировались, то оценить вклад каждой из 7 команд в чистоту окружающей среды было вполне реально.
Сколько мусора собрали участники акции, какое еще доброе дело сделали помимо сбора и сортировки отходов, как наградили самых активных? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.