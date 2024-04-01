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Узбекистан расширяет сотрудничество с одним из ведущих индийских вузов
Узбекистан расширяет сотрудничество с одним из ведущих индийских вузов
Sputnik Узбекистан
Стороны уделили особое внимание вопросам создания новых учебных кампусов в республике, подготовке квалицифированных медицинских кадров и строительству многопрофильной современной больницы.
2024-04-01T09:48+0500
2024-04-01T09:48+0500
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Перспективы дальнейшего сотрудничества с одним из ведущих высших учебных заведений Индии — Университетом Шарда обсудили посол Узбекистана Сардор Рустамбаев и руководство данного вуза, сообщает корреспондент "Дунё".В 2019 году в Андижане открыли филиал Университета Шарда, где студенческая молодежь изучает информационные технологии, инженерию и бизнес-менеджмент. В прошлом году первые выпускники Андижанского кампуса получили дипломы бакалавров.В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы расширения деятельности Университета Шарда в Узбекистане.Речь шла о создании новых учебных кампусов в республике, подготовке квалифицированных медицинских кадров и строительстве многопрофильной современной больницы.Председатель Группы институтов Шарда Прадип Кумар Гупта выразил удовлетворение нынешним состоянием академического сотрудничества с Узбекистаном и выразил заинтересованность в его дальнейшей активизации.Представители дипмиссии ознакомились с условиями, созданными для студентов, а также новым корпусом многопрофильной больницы университета, который будет сдан в эксплуатацию в ближайшие дни.Для справки: Университет Шарда, основанный в 1996 году, имеет учебные кампусы в городах Большая Ноида, Агра и Матхура. В вузе обучаются более 17 тыс. студентов, включая молодежь из более чем 90 стран. Студентам, аспирантам и докторантам предлагается более 180 учебных курсов.Важная роль в подготовке квалифицированных специалистов отводится совмещению учебного процесса и производственной практики. Студенты, изучающие медицину и лечебное дело, могут совершенствовать свои профессиональные навыки в современной многопрофильной больнице при университете.ВУЗ поддерживает академические связи с более чем 110 высшими учебными заведениями США, Великобритании, Китая, Австралии и других стран.
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узбекистан индия сотрудничество образование
узбекистан индия сотрудничество образование
Узбекистан расширяет сотрудничество с одним из ведущих индийских вузов
09:48 01.04.2024 (обновлено: 10:27 01.04.2024)
Стороны уделили особое внимание вопросам создания новых учебных кампусов в республике, подготовке квалифицированных медицинских кадров и строительству многопрофильной современной больницы.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik.
Перспективы дальнейшего сотрудничества с одним из ведущих высших учебных заведений Индии — Университетом Шарда обсудили посол Узбекистана Сардор Рустамбаев и руководство данного вуза, сообщает
корреспондент "Дунё".
В 2019 году в Андижане открыли филиал Университета Шарда, где студенческая молодежь изучает информационные технологии, инженерию и бизнес-менеджмент. В прошлом году первые выпускники Андижанского кампуса получили дипломы бакалавров.
В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы расширения деятельности Университета Шарда в Узбекистане.
Речь шла о создании новых учебных кампусов в республике, подготовке квалифицированных медицинских кадров и строительстве многопрофильной современной больницы.
Председатель Группы институтов Шарда Прадип Кумар Гупта выразил удовлетворение нынешним состоянием академического сотрудничества с Узбекистаном и выразил заинтересованность в его дальнейшей активизации.
"Мы очень рады, что руководство Узбекистана поддерживает двустороннее сотрудничество и наши будущие совместные проекты. Есть большие возможности для укрепления инвестиционных отношений между нашими странами. Мы провели плодотворные переговоры с руководством Посольства Узбекистана и определили планы работы в новых направлениях", — отметил он.
Представители дипмиссии ознакомились с условиями, созданными для студентов, а также новым корпусом многопрофильной больницы университета, который будет сдан в эксплуатацию в ближайшие дни.
Для справки: Университет Шарда, основанный в 1996 году, имеет учебные кампусы в городах Большая Ноида, Агра и Матхура. В вузе обучаются более 17 тыс. студентов, включая молодежь из более чем 90 стран. Студентам, аспирантам и докторантам предлагается более 180 учебных курсов.
Важная роль в подготовке квалифицированных специалистов отводится совмещению учебного процесса и производственной практики. Студенты, изучающие медицину и лечебное дело, могут совершенствовать свои профессиональные навыки в современной многопрофильной больнице при университете.
ВУЗ поддерживает академические связи с более чем 110 высшими учебными заведениями США, Великобритании, Китая, Австралии и других стран.