https://uz.sputniknews.ru/20240401/uzbekistan-indiya-sotrudnichestvo-obrazovaniye-43222382.html

Узбекистан расширяет сотрудничество с одним из ведущих индийских вузов

Узбекистан расширяет сотрудничество с одним из ведущих индийских вузов

Sputnik Узбекистан

Стороны уделили особое внимание вопросам создания новых учебных кампусов в республике, подготовке квалицифированных медицинских кадров и строительству многопрофильной современной больницы.

2024-04-01T09:48+0500

2024-04-01T09:48+0500

2024-04-01T10:27+0500

узбекистан

индия

сотрудничество

образование

вуз

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Перспективы дальнейшего сотрудничества с одним из ведущих высших учебных заведений Индии — Университетом Шарда обсудили посол Узбекистана Сардор Рустамбаев и руководство данного вуза, сообщает корреспондент "Дунё".В 2019 году в Андижане открыли филиал Университета Шарда, где студенческая молодежь изучает информационные технологии, инженерию и бизнес-менеджмент. В прошлом году первые выпускники Андижанского кампуса получили дипломы бакалавров.В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы расширения деятельности Университета Шарда в Узбекистане.Речь шла о создании новых учебных кампусов в республике, подготовке квалифицированных медицинских кадров и строительстве многопрофильной современной больницы.Председатель Группы институтов Шарда Прадип Кумар Гупта выразил удовлетворение нынешним состоянием академического сотрудничества с Узбекистаном и выразил заинтересованность в его дальнейшей активизации.Представители дипмиссии ознакомились с условиями, созданными для студентов, а также новым корпусом многопрофильной больницы университета, который будет сдан в эксплуатацию в ближайшие дни.Для справки: Университет Шарда, основанный в 1996 году, имеет учебные кампусы в городах Большая Ноида, Агра и Матхура. В вузе обучаются более 17 тыс. студентов, включая молодежь из более чем 90 стран. Студентам, аспирантам и докторантам предлагается более 180 учебных курсов.Важная роль в подготовке квалифицированных специалистов отводится совмещению учебного процесса и производственной практики. Студенты, изучающие медицину и лечебное дело, могут совершенствовать свои профессиональные навыки в современной многопрофильной больнице при университете.ВУЗ поддерживает академические связи с более чем 110 высшими учебными заведениями США, Великобритании, Китая, Австралии и других стран.

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