https://uz.sputniknews.ru/20240402/armi-2024-rossiya-uzbekistan-uchastiye-43248472.html
Команда из Узбекистана прибыла в Россию для участия в первом конкурсе АрМИ-2024
Команда из Узбекистана прибыла в Россию для участия в первом конкурсе АрМИ-2024
Sputnik Узбекистан
В числе участников соревнований по ски-альпинизму также представители Абхазии, Ирана, Кыргызстана, Китая и Южной Осетии
2024-04-02T16:32+0500
2024-04-02T16:32+0500
2024-04-02T16:32+0500
армейские международные игры "арми"
россия
красноярский край
команда
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Команда из Узбекистана вместе с командами военнослужащих из шести стран прибыла в Красноярский край России для участия в первом конкурсе Армейских международных игр-2024 по ски-альпинизму "Саянский марш", который стартует 6 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).Из Абакана участников из Абхазии, Ирана, Кыргызстана, Китая, Узбекистана и Южной Осетии на автобусах доставили на базу учебного Центра военно-спортивной подготовки "Ергаки" ЦВО в горах Западного Саяна в Красноярском крае, где организованы соревнования.По прибытии все военнослужащие пройдут медицинский осмотр, занятия с инструкторами по порядку прохождения этапов конкурса, а затем приступят к тренировкам.В пресс-службе ЦВО добавили, что конкурс по ски-альпинизму "Саянский марш" — первый и единственный зимний этап АрМИ-2024. Он пройдет с 6 по 9 апреля.Напомним, что ранее Армейские международные игры прошли в августе 2022 года одновременно на 30 полигонах и в акваториях четырех морей – Балтийского, Каспийского, Аравийского и Желтого. Кроме России состязания принимали 11 стран: Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия и Узбекистан на территории трех континентов. В рамках АрМИ-2022 прошло 34 конкурса по полевой и морской выучке. В Армейских международных играх участвовали 270 команд из 34 стран (включая РФ), представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку.В медальном зачете команда Узбекистана заняла второе место, уступив лишь российским военнослужащим.
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узбекистан команда участие россия первый конкурс арми-2024
узбекистан команда участие россия первый конкурс арми-2024
Команда из Узбекистана прибыла в Россию для участия в первом конкурсе АрМИ-2024
В числе участников соревнований по ски-альпинизму также представители Абхазии, Ирана, Кыргызстана, Китая и Южной Осетии.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Команда из Узбекистана вместе с командами военнослужащих из шести стран прибыла в Красноярский край России для участия в первом конкурсе Армейских международных игр-2024 по ски-альпинизму "Саянский марш", который стартует 6 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
"Представители государств-участников Армейских международных игр-2024 прибыли в аэропорт города Абакан, где представители российской делегации организовали торжественную встречу с исполнением национальных гимнов", — говорится в сообщении.
Из Абакана участников из Абхазии, Ирана, Кыргызстана, Китая, Узбекистана и Южной Осетии на автобусах доставили на базу учебного Центра военно-спортивной подготовки "Ергаки" ЦВО в горах Западного Саяна в Красноярском крае, где организованы соревнования.
По прибытии все военнослужащие пройдут медицинский осмотр, занятия с инструкторами по порядку прохождения этапов конкурса, а затем приступят к тренировкам.
В пресс-службе ЦВО добавили, что конкурс по ски-альпинизму "Саянский марш" — первый и единственный зимний этап АрМИ-2024. Он пройдет с 6 по 9 апреля.
Напомним, что ранее Армейские международные игры прошли в августе 2022 года одновременно на 30 полигонах и в акваториях четырех морей – Балтийского, Каспийского, Аравийского и Желтого. Кроме России состязания принимали 11 стран: Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия и Узбекистан на территории трех континентов. В рамках АрМИ-2022 прошло 34 конкурса по полевой и морской выучке. В Армейских международных играх участвовали 270 команд из 34 стран (включая РФ), представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку.
В медальном зачете команда Узбекистана заняла второе место, уступив лишь российским военнослужащим.