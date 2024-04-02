https://uz.sputniknews.ru/20240402/eaeu-molodej-mediashkola-armeniya-proyekt-43244337.html

"Международная медиашкола" в Армении объединит молодых специалистов из стран ЕАЭС

"Международная медиашкола" в Армении объединит молодых специалистов из стран ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Участники получат практические рекомендации от экспертов в области медиа, телерадиокоммуникаций и других смежных профессий. Речь пойдет о развитии соцсетей и интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в журналистскую деятельность

2024-04-02T10:24+0500

2024-04-02T10:24+0500

2024-04-02T10:24+0500

еаэс

молодежь

армения

медиа

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Молодые люди из стран ЕАЭС станут участниками проекта "Международная медиашкола", который пройдет в Лорийской области Армении с 29 апреля по 4 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора мероприятия — общественную организацию "Российско-армянское молодежное единство".Как отмечается, участников ждут эксклюзивные кейсы от экспертов в области медиа, телерадиокоммуникаций и других digital-профессий. Эксперты расскажут о новых медиа, стремительном развитии данной отрасли и раскроют секреты интеграции искусственного интеллекта в профессиональной деятельности. "В рамках программы для укрепления полученных теоретических знаний участники будут разделены на команды для работы над кейсовыми проектами. К участию в форуме приглашаются молодые специалисты в областях журналистики, медиа, телевидения, рекламы и других смежных сфер старше 18 лет из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России", — указано в сообщении.

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