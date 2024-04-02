https://uz.sputniknews.ru/20240402/gde-uzbekistane-samiy-desheviy-plov-indeks-populyarnogo-blyuda-43243786.html

Где в Узбекистане самый дешевый плов — индекс популярного блюда

Где в Узбекистане самый дешевый плов — индекс популярного блюда

Sputnik Узбекистан

В марте 2024-го стоимость самого популярного у узбекистанцев и гостей страны национального блюда в разных регионах республики варьировалась от 19 900 до 30 200 тыс. сумов.

2024-04-02T11:31+0500

2024-04-02T11:31+0500

2024-04-02T11:31+0500

инфографика

плов

индекс плова

ташкентская область

бухарская область

наманганская область

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/01/43238026_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e17431a3052e3489019f26674684ca3a.png

Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. По нему можно проследить, как меняются цены за одну порцию традиционного блюда узбекской кухни в разных регионах страны. В марте 2024 года дороже всего плов стоил в Ташкенте. Цена за порцию составляла — 30 200 сумов.На втором месте с небольшой разницей в цене — Бухарская область, где порция национального блюда стоит 28 600 сумов за порцию. Самая бюджетная стоимость блюда в Наманганской области — 19 900 сумов.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

ташкентская область

бухарская область

наманганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан индекс плова национальные блюда порция плова ташкентская область