https://uz.sputniknews.ru/20240402/gde-uzbekistane-samiy-desheviy-plov-indeks-populyarnogo-blyuda-43243786.html
Где в Узбекистане самый дешевый плов — индекс популярного блюда
Где в Узбекистане самый дешевый плов — индекс популярного блюда
Sputnik Узбекистан
В марте 2024-го стоимость самого популярного у узбекистанцев и гостей страны национального блюда в разных регионах республики варьировалась от 19 900 до 30 200 тыс. сумов.
2024-04-02T11:31+0500
2024-04-02T11:31+0500
2024-04-02T11:31+0500
инфографика
плов
индекс плова
ташкентская область
бухарская область
наманганская область
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Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. По нему можно проследить, как меняются цены за одну порцию традиционного блюда узбекской кухни в разных регионах страны. В марте 2024 года дороже всего плов стоил в Ташкенте. Цена за порцию составляла — 30 200 сумов.На втором месте с небольшой разницей в цене — Бухарская область, где порция национального блюда стоит 28 600 сумов за порцию. Самая бюджетная стоимость блюда в Наманганской области — 19 900 сумов.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
ташкентская область
бухарская область
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узбекистан индекс плова национальные блюда порция плова ташкентская область
узбекистан индекс плова национальные блюда порция плова ташкентская область
Где в Узбекистане самый дешевый плов — индекс популярного блюда
В марте 2024-го стоимость самого популярного у узбекистанцев и гостей страны национального блюда в разных регионах республики варьировалась от 19 900 до 30 200 тыс. сумов.
Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. По нему можно проследить, как меняются цены за одну порцию традиционного блюда узбекской кухни в разных регионах страны. В марте 2024 года дороже всего плов стоил в Ташкенте. Цена за порцию составляла — 30 200 сумов.
На втором месте с небольшой разницей в цене — Бухарская область, где порция национального блюда стоит 28 600 сумов за порцию. Самая бюджетная стоимость блюда в Наманганской области — 19 900 сумов.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
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