https://uz.sputniknews.ru/20240402/genprokurory-uzbekistana-i-rossii-podpisali-programmu-sotrudnichestva--43248702.html

Генпрокуроры Узбекистана и России подписали программу сотрудничества — подробности

Генпрокуроры Узбекистана и России подписали программу сотрудничества — подробности

Sputnik Узбекистан

Прокуратуры двух стран укрепляют трансграничное взаимодействие в пресечении актов терроризма, вовлечения в ряды радикалов молодежи и распространения идеологии террора.

2024-04-02T15:31+0500

2024-04-02T15:31+0500

2024-04-02T15:31+0500

узбекистан

россия

генеральная прокуратура узбекистана

сотрудничество

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/02/43247692_0:0:1150:648_1920x0_80_0_0_fe8b456e651428061061fe2ad4c01daa.jpg

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Генеральные прокуроры Российской Федерации и Республики Узбекистан на встрече в Москве подписали программу сотрудничества между ведомствами до 2025. Об этом сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства.Отмечается, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым акцентировал внимание на важности трансграничного взаимодействия для пресечения терроризма на фоне трагедии в "Крокус сити холле".На встрече генпрокурор РФ также отметил успешное взаимодействие двух ведомств в рамках других форматов, в том числе ШОС. А также анонсировал проведение в мае этого года в Санкт-Петербурге первого обучающего экспертного мероприятия для представителей прокуратур государств–членов этой организации, где основной темой станет возврат из-за рубежа преступных активов. Он пригласил Юлдашева принять в участие в мероприятии.Кроме того, он пригласил генпрокурора Узбекистана посетить в сентябре Владивосток и принять участие в Восточном экономическом форуме.Игорь Краснов подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству и отметил, что прокуратуры двух стран успешно взаимодействуют по широкому кругу вопросов, в том числе в рамках реализованной в 2021-2023 годах программы сотрудничества.По итогам встречи подписана межведомственная программа сотрудничества на 2024-2025 годы.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия генпрокуратура сотрудничество безопасность