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https://uz.sputniknews.ru/20240402/genprokurory-uzbekistana-i-rossii-podpisali-programmu-sotrudnichestva--43248702.html
Генпрокуроры Узбекистана и России подписали программу сотрудничества — подробности
Генпрокуроры Узбекистана и России подписали программу сотрудничества — подробности
Sputnik Узбекистан
Прокуратуры двух стран укрепляют трансграничное взаимодействие в пресечении актов терроризма, вовлечения в ряды радикалов молодежи и распространения идеологии террора.
2024-04-02T15:31+0500
2024-04-02T15:31+0500
узбекистан
россия
генеральная прокуратура узбекистана
сотрудничество
безопасность
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Генеральные прокуроры Российской Федерации и Республики Узбекистан на встрече в Москве подписали программу сотрудничества между ведомствами до 2025. Об этом сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства.Отмечается, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым акцентировал внимание на важности трансграничного взаимодействия для пресечения терроризма на фоне трагедии в "Крокус сити холле".На встрече генпрокурор РФ также отметил успешное взаимодействие двух ведомств в рамках других форматов, в том числе ШОС. А также анонсировал проведение в мае этого года в Санкт-Петербурге первого обучающего экспертного мероприятия для представителей прокуратур государств–членов этой организации, где основной темой станет возврат из-за рубежа преступных активов. Он пригласил Юлдашева принять в участие в мероприятии.Кроме того, он пригласил генпрокурора Узбекистана посетить в сентябре Владивосток и принять участие в Восточном экономическом форуме.Игорь Краснов подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству и отметил, что прокуратуры двух стран успешно взаимодействуют по широкому кругу вопросов, в том числе в рамках реализованной в 2021-2023 годах программы сотрудничества.По итогам встречи подписана межведомственная программа сотрудничества на 2024-2025 годы.
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узбекистан россия генпрокуратура сотрудничество безопасность

Генпрокуроры Узбекистана и России подписали программу сотрудничества — подробности

15:31 02.04.2024
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФГенеральные прокуроры Российской Федерации и Республики Узбекистан подписали программу сотрудничества
Генеральные прокуроры Российской Федерации и Республики Узбекистан подписали программу сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2024
© Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ
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Прокуратуры двух стран укрепляют трансграничное взаимодействие в пресечении актов терроризма, вовлечении в ряды радикалов молодежи и распространении идеологии террора.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Генеральные прокуроры Российской Федерации и Республики Узбекистан на встрече в Москве подписали программу сотрудничества между ведомствами до 2025. Об этом сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства.
Отмечается, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым акцентировал внимание на важности трансграничного взаимодействия для пресечения терроризма на фоне трагедии в "Крокус сити холле".
"Как вы знаете, 10 дней назад в московском регионе совершена варварская террористическая атака, пострадали сотни мирных граждан. Для Узбекистана терроризм не менее актуальная угроза. Именно поэтому важно углублять трансграничное взаимодействие в сфере пресечения актов терроризма, недопустимости вовлечения в ряды радикалов молодежи, действовать сообща и в тесной координации. Только таким образом мы сможем поставить заслон распространению идеологии террора", – сказал Краснов.
На встрече генпрокурор РФ также отметил успешное взаимодействие двух ведомств в рамках других форматов, в том числе ШОС. А также анонсировал проведение в мае этого года в Санкт-Петербурге первого обучающего экспертного мероприятия для представителей прокуратур государств–членов этой организации, где основной темой станет возврат из-за рубежа преступных активов. Он пригласил Юлдашева принять в участие в мероприятии.
Кроме того, он пригласил генпрокурора Узбекистана посетить в сентябре Владивосток и принять участие в Восточном экономическом форуме.
Игорь Краснов подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству и отметил, что прокуратуры двух стран успешно взаимодействуют по широкому кругу вопросов, в том числе в рамках реализованной в 2021-2023 годах программы сотрудничества.

“Мы подпишем новую программу, в которую включены мероприятия по обмену опытом в сфере противодействия общим криминальным вызовам, в том числе в киберпространстве", – добавил Генпрокурор РФ.

По итогам встречи подписана межведомственная программа сотрудничества на 2024-2025 годы.
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