Россия передала Узбекистану две спецлаборатории — подробности
17:37 02.04.2024 (обновлено: 18:00 02.04.2024)
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Мобильные лаборатории позволят оперативно реагировать на вспышки особо опасных инфекций бактериальной и вирусной природы в труднодоступных районах.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Роспотребнадзор передал Комитету санитарно-эпидемиологического благополучия РУз две современные противоэпидемические мобильные лаборатории, предназначенные для противодействия биологическим рискам, включая ликвидацию вспышек опасных инфекций, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Первая из них — индикации и мониторинга особо опасных инфекций на базе автомобиля ГАЗ. Вторая — переносная пневмокаркасная лаборатория — новая разработка Роспотребнадзора.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяРоссия передала Узбекистану две мобильные спецлаборатории
Россия передала Узбекистану две мобильные спецлаборатории
© Sputnik/Анна Желиховская
"И первая, и вторая позволяют выполнять исследования с целью обнаружения и изучения особо опасных патогенов, любой опасности в любых очагах. Те, которые сегодня как природные существуют, или те, которые могут возникнуть в грядущем будущем. Для этого мы обучаем специалистов и работаем совместно на, безусловно, партнерских отношениях", — отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе торжественной церемонии передачи лабораторий.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяРоссия передала Узбекистану две мобильные спецлаборатории
Россия передала Узбекистану две мобильные спецлаборатории
© Sputnik/Анна Желиховская
Возможности лабораторий позволяют в условиях высокого уровня биологической безопасности исследовать биологический материал и объекты окружающей среды, в том числе воду и пищу непосредственно в очаге инфекции. Кроме того, мобильные комплексы способствуют оперативному реагированию на вспышки особо опасных инфекций бактериальной и вирусной природы в труднодоступных районах.
Надувная переносная пневмокаркасная лаборатория оснащена двумя боксами микробиологической безопасности третьего класса.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяРоссия передала Узбекистану две мобильные спецлаборатории
Россия передала Узбекистану две мобильные спецлаборатории
© Sputnik/Анна Желиховская
"Это полностью изолированный бокс со шлюзом для передачи материала в камеру бокса, ПЦР-боксом, шлюзовой камерой для передачи материала в лабораторию. Также лаборатория оснащена приточно-вытяжной вентиляцией с автоматическим поддержанием отрицательного давления внутри лаборатории", — рассказала ведущий научный сотрудник Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Адиля Абдрашитова.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяРоссия передала Узбекистану две мобильные спецлаборатории
Россия передала Узбекистану две мобильные спецлаборатории
© Sputnik/Анна Желиховская
Эта лаборатория может работать в любых труднодоступных локациях, поскольку в собранном виде она умещается в 27 транспортировочных контейнерах и перевозится любым транспортом.
Это не единственные лаборатории, переданные Роспотребнадзором Узбекистану. В республике уже эффективно работают 4 мобильные лаборатории и 2 мобильные клиники в рамках совместных проектов по противодействию инфекционным болезням.
В частности, речь идет о мобильных микробиологических лабораториях экспресс-диагностики для совместного изучения особенностей формирования очага особо опасных инфекций, которые сегодня успешно действуют в Каракалпакстане, Бухарской и Сурхандарьинской областях, а также на территории Аральского моря. Кроме того, два диагностических комплекса используют в отдаленной местности в качестве мобильного пункта бесплатного тестирования на ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис и другие заболевания.
"Мы договорились о дальнейшей реализации пяти проектов, которые сегодня совместно исполняем. Это и противодействие распространению ВИЧ-инфекции, и реализация международных медико-санитарных правил, и противодействие распространению и активизации очагов чумы, которые есть на территории наших государств. А также по ряду других проектов. Один из самых интересных – это противодействие антимикробной резистентности, антибиотикорезистентности микроорганизмов, которые есть в продуктах питания в наших странах", — добавила Анна Попова.
Как сообщили в Минздраве Узбекистана, еще одна достигнутая договоренность касается обучения специалистов для работы в этих мобильных лабораториях, а также повышения их квалификации.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.