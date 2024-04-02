https://uz.sputniknews.ru/20240402/rossiya-peredacha-uzbekistan-spetslaboratorii-43253960.html

Россия передала Узбекистану две спецлаборатории — подробности

Россия передала Узбекистану две спецлаборатории — подробности

Sputnik Узбекистан

Мобильные лаборатории позволят оперативно реагировать на вспышки особо опасных инфекций бактериальной и вирусной природы в труднодоступных районах

2024-04-02T17:37+0500

2024-04-02T17:37+0500

2024-04-02T18:00+0500

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Роспотребнадзор передал Комитету санитарно-эпидемиологического благополучия РУз две современные противоэпидемические мобильные лаборатории, предназначенные для противодействия биологическим рискам, включая ликвидацию вспышек опасных инфекций, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Первая из них — индикации и мониторинга особо опасных инфекций на базе автомобиля ГАЗ. Вторая — переносная пневмокаркасная лаборатория — новая разработка Роспотребнадзора.Возможности лабораторий позволяют в условиях высокого уровня биологической безопасности исследовать биологический материал и объекты окружающей среды, в том числе воду и пищу непосредственно в очаге инфекции. Кроме того, мобильные комплексы способствуют оперативному реагированию на вспышки особо опасных инфекций бактериальной и вирусной природы в труднодоступных районах.Надувная переносная пневмокаркасная лаборатория оснащена двумя боксами микробиологической безопасности третьего класса.Эта лаборатория может работать в любых труднодоступных локациях, поскольку в собранном виде она умещается в 27 транспортировочных контейнерах и перевозится любым транспортом.Это не единственные лаборатории, переданные Роспотребнадзором Узбекистану. В республике уже эффективно работают 4 мобильные лаборатории и 2 мобильные клиники в рамках совместных проектов по противодействию инфекционным болезням.В частности, речь идет о мобильных микробиологических лабораториях экспресс-диагностики для совместного изучения особенностей формирования очага особо опасных инфекций, которые сегодня успешно действуют в Каракалпакстане, Бухарской и Сурхандарьинской областях, а также на территории Аральского моря. Кроме того, два диагностических комплекса используют в отдаленной местности в качестве мобильного пункта бесплатного тестирования на ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис и другие заболевания.Как сообщили в Минздраве Узбекистана, еще одна достигнутая договоренность касается обучения специалистов для работы в этих мобильных лабораториях, а также повышения их квалификации.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

россия узбекистан спецлаборатории реагирование вспышки особо опасные инфекции