https://uz.sputniknews.ru/20240402/sovbez-oon-zasedaniye-udar-izrail-konsulstvo-iran-43245645.html
Совбез ООН проведет заседание из-за удара Израиля по консульству Ирана — дата, время
Совбез ООН проведет заседание из-за удара Израиля по консульству Ирана — дата, время
Sputnik Узбекистан
Открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций пройдет по запросу России
2024-04-02T12:01+0500
2024-04-02T12:01+0500
2024-04-02T13:50+0500
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске назначено по запросу России на 22.00 мск вторника, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.По словам Полянского, мальтийское председательство назначило его на 15.00 (22.00 мск) 2 апреля. Напомним, что в понедельник 1-го апреля в Минобороны Сирии сообщили, что здание консульства Ирана в Дамаске оказалось полностью разрушено при израильском авиаударе. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил, что при ударе погибли два его генерала и еще пять офицеров КСИР.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля. Посол Исламской республики в Сирии Хосейн Акбари также пообещал решительный ответ на действия Израиля.МИД России осудил удар по иранской дипмиссии, подчеркнув, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, неприемлемы.
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совбез оон запрос россия заседание удар израиль консульство иран
совбез оон запрос россия заседание удар израиль консульство иран
Совбез ООН проведет заседание из-за удара Израиля по консульству Ирана — дата, время
12:01 02.04.2024 (обновлено: 13:50 02.04.2024)
Открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций пройдет по запросу России.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.
Заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по консульству Ирана в Дамаске назначено по запросу России на 22.00 мск вторника, сообщает РИА Новости
со ссылкой на первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.
"После воздушной атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН", — указал он в своем Telegram-канале.
По словам Полянского, мальтийское председательство назначило его на 15.00 (22.00 мск) 2 апреля.
Напомним, что в понедельник 1-го апреля в Минобороны Сирии сообщили, что здание консульства Ирана в Дамаске оказалось полностью разрушено при израильском авиаударе. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил, что при ударе погибли два его генерала и еще пять офицеров КСИР.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля. Посол Исламской республики в Сирии Хосейн Акбари также пообещал решительный ответ на действия Израиля.
МИД России осудил удар по иранской дипмиссии, подчеркнув, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, неприемлемы.