https://uz.sputniknews.ru/20240402/stsenarist-slovo-patsana-vgik-tashkent-43246739.html

Сценарист сериала "Слово пацана" дал мастер-класс студентам Ташкентского филиала ВГИК

Сценарист сериала "Слово пацана" дал мастер-класс студентам Ташкентского филиала ВГИК

Sputnik Узбекистан

Андрей Золотарёв рассказал о процессе съемок нашумевшего сериала и используемых технических приемах

2024-04-02T18:45+0500

2024-04-02T18:45+0500

2024-04-02T18:45+0500

видео

эксклюзив

мастер-класс

россия

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Один из ведущих российских сценаристов, в числе работ которого такие кассовые хиты, как "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Лед 1, 2, 3", "Тренер", "Призрак", "Миллиард", "Притяжение", "Вторжение", сериалы "Триггер", "Вне себя" — в общей сложности более 50 проектов, провел мастер-класс для студентов Ташкентского филиала ВГИК. Андрей Золотарёв рассказал о процессе съемок сериалов и используемых технических приемах, а также новых проектах. Действие одной из мистических историй разворачивается в 12-м веке на территории Евразии, другая работа посвящена современной медицине с дополненной реальностью.Кроме того, в ближайшее время зрители увидят фильм по мотивам произведений одного из известных российских-писателей фантастов.Кто еще провел мастер-класс в Ташкентском филиале ВГИК, как поступить в легендарный творческий вуз, какие изменения ожидаются в учебном процессе?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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