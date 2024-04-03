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https://uz.sputniknews.ru/20240403/eaeu-eeu-soxraneniye-antidempingovyye-poshliny-43253066.html
В ЕАЭС сохранили антидемпинговые пошлины на подшипники из КНР и электроды из Индии
В ЕАЭС сохранили антидемпинговые пошлины на подшипники из КНР и электроды из Индии
Sputnik Узбекистан
Действие антидемпинговых пошлин в отношении этой категории товаров продлили на пять лет
2024-04-03T09:20+0500
2024-04-03T11:47+0500
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении подшипников качения из КНР по 31 марта 2029 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.Исключение составляют игольчатые изделия.Заявление подали ОАО "ЕПК Волжский", ОАО "ЕПК Самара", АО "ЕПК Саратов", ООО "ЕПК – Новые Технологии", АО "Степногорский подшипниковый завод" и ООО "ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания", и поддержали ОАО "Минский подшипниковый завод" и ЗАО "Вологодский подшипниковый завод".В комиссии уточнили, что антидемпинговую пошлину в отношении подшипников качения (за исключением игольчатых) из КНР установили в 2011 году, после чего ее действие продляли.Размеры ставок антидемпинговой пошлины в настоящий момент составляют 31,3% от таможенной стоимости для ООО "Подшипники качения Уси" и 41,5% для прочих производителей, добавили в пресс-службе ЕЭК.Вместе с тем в Евразийской экономической комиссии на такой же пятилетний срок продлили действие антидемпинговой пошлины в отношении графитированных электродов из Индии.Повторное антидемпинговое расследование по данному вопросу Департамент защиты внутреннего рынка начал проводить 17 мая 2023 года, отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.Основанием для этого стало заявление производителя товара из ЕАЭС.Антидемпинговую пошлину в отношении графитированных электродов из Индии установили в 2018 году.В ЕЭК добавили, что действие антидемпинговой меры было продлено на период проведения повторного расследования.
индия
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еаэс антидемпинговые пошлины продление товары
еаэс антидемпинговые пошлины продление товары

В ЕАЭС сохранили антидемпинговые пошлины на подшипники из КНР и электроды из Индии

09:20 03.04.2024 (обновлено: 11:47 03.04.2024)
© Sputnik / Asatur YesayantsФлаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото
Флаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2024
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Действие антидемпинговых пошлин в отношении этой категории товаров продлили на пять лет.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении подшипников качения из КНР по 31 марта 2029 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.
© Пресс-служба ЕЭКАнтидемпинговая пошлина на подшипники качения из КНР продлена на пять лет
Антидемпинговая пошлина на подшипники качения из КНР продлена на пять лет - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2024
Антидемпинговая пошлина на подшипники качения из КНР продлена на пять лет
© Пресс-служба ЕЭК
Исключение составляют игольчатые изделия.
"Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка 21 апреля 2023 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей подшипников из стран Евразийского экономического союза", – рассказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Заявление подали ОАО "ЕПК Волжский", ОАО "ЕПК Самара", АО "ЕПК Саратов", ООО "ЕПК – Новые Технологии", АО "Степногорский подшипниковый завод" и ООО "ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания", и поддержали ОАО "Минский подшипниковый завод" и ЗАО "Вологодский подшипниковый завод".
В комиссии уточнили, что антидемпинговую пошлину в отношении подшипников качения (за исключением игольчатых) из КНР установили в 2011 году, после чего ее действие продляли.
Размеры ставок антидемпинговой пошлины в настоящий момент составляют 31,3% от таможенной стоимости для ООО "Подшипники качения Уси" и 41,5% для прочих производителей, добавили в пресс-службе ЕЭК.
Вместе с тем в Евразийской экономической комиссии на такой же пятилетний срок продлили действие антидемпинговой пошлины в отношении графитированных электродов из Индии.
© Пресс-служба ЕЭКАнтидемпинговая пошлина на подшипники качения из КНР продлена на пять лет
Антидемпинговая пошлина на подшипники качения из КНР продлена на пять лет - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2024
Антидемпинговая пошлина на подшипники качения из КНР продлена на пять лет
© Пресс-служба ЕЭК
Повторное антидемпинговое расследование по данному вопросу Департамент защиты внутреннего рынка начал проводить 17 мая 2023 года, отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Основанием для этого стало заявление производителя товара из ЕАЭС.
Антидемпинговую пошлину в отношении графитированных электродов из Индии установили в 2018 году.
"Размеры ставок в настоящий момент составляют 16,04% от таможенной стоимости для HEG Limited и 32,83% от таможенной стоимости для Graphite India Limited и прочих производителей графитированных электродов", — указано в сообщении.
В ЕЭК добавили, что действие антидемпинговой меры было продлено на период проведения повторного расследования.
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