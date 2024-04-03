https://uz.sputniknews.ru/20240403/eaeu-eeu-soxraneniye-antidempingovyye-poshliny-43253066.html

В ЕАЭС сохранили антидемпинговые пошлины на подшипники из КНР и электроды из Индии

В ЕАЭС сохранили антидемпинговые пошлины на подшипники из КНР и электроды из Индии

Sputnik Узбекистан

Действие антидемпинговых пошлин в отношении этой категории товаров продлили на пять лет

2024-04-03T09:20+0500

2024-04-03T09:20+0500

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении подшипников качения из КНР по 31 марта 2029 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.Исключение составляют игольчатые изделия.Заявление подали ОАО "ЕПК Волжский", ОАО "ЕПК Самара", АО "ЕПК Саратов", ООО "ЕПК – Новые Технологии", АО "Степногорский подшипниковый завод" и ООО "ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания", и поддержали ОАО "Минский подшипниковый завод" и ЗАО "Вологодский подшипниковый завод".В комиссии уточнили, что антидемпинговую пошлину в отношении подшипников качения (за исключением игольчатых) из КНР установили в 2011 году, после чего ее действие продляли.Размеры ставок антидемпинговой пошлины в настоящий момент составляют 31,3% от таможенной стоимости для ООО "Подшипники качения Уси" и 41,5% для прочих производителей, добавили в пресс-службе ЕЭК.Вместе с тем в Евразийской экономической комиссии на такой же пятилетний срок продлили действие антидемпинговой пошлины в отношении графитированных электродов из Индии.Повторное антидемпинговое расследование по данному вопросу Департамент защиты внутреннего рынка начал проводить 17 мая 2023 года, отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.Основанием для этого стало заявление производителя товара из ЕАЭС.Антидемпинговую пошлину в отношении графитированных электродов из Индии установили в 2018 году.В ЕЭК добавили, что действие антидемпинговой меры было продлено на период проведения повторного расследования.

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