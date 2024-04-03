https://uz.sputniknews.ru/20240403/gosuchrejdeniya-na-prospekte-amira-temura-v-tashkente-planiruyut-peredat-predprinimatelyam--43268773.html

Госучреждения на проспекте Амира Темура в Ташкенте планируют передать предпринимателям

Госучреждения на проспекте Амира Темура в Ташкенте планируют передать предпринимателям

Sputnik Узбекистан

Речь идет о старых 3-4-х этажных зданиях государственных организаций, расположенных на шестикилометровом участке проспекта.

2024-04-03T16:31+0500

2024-04-03T16:31+0500

2024-04-03T16:32+0500

ташкент

юнусабадский район

бизнес

проспект амира темура

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Государственные учреждения, расположенные на проспекте Амира Темура в Ташкенте, могут передать под нужды предпринимателей. Об этом было объявлено в ходе совещания на внеочередной сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов с участием президента, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.В рамках совещания глава государства также ознакомился с проводимой в столице созидательной работой, условиями, созданными на новых объектах в сфере образования и туризма.Отмечалось, что поскольку Юнусабад расположен в самой удобной части столицы, здесь много предпринимателей, которые пытаются создать рабочие места за счет собственных средств, однако поиск места для бизнеса в этом районе вызывает сложности.Было также подчеркнуто, что увеличить количество предпринимателей и рабочих мест возможно при реализации проектов при условии реконструкции этих зданий в виде многоэтажных объектов торговли, сферы обслуживания и питания, офисов и гостиниц с автостоянкой.Такие проекты могут быть реализованы на месте филиалов банков и на базе 24,5 га земли, занятой государственными организациями, сказал Шавкат Мирзиёев.

ташкент

юнусабадский район

проспект амира темура

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