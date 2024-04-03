https://uz.sputniknews.ru/20240403/gosuchrejdeniya-na-prospekte-amira-temura-v-tashkente-planiruyut-peredat-predprinimatelyam--43268773.html
Госучреждения на проспекте Амира Темура в Ташкенте планируют передать предпринимателям
Госучреждения на проспекте Амира Темура в Ташкенте планируют передать предпринимателям
Sputnik Узбекистан
Речь идет о старых 3-4-х этажных зданиях государственных организаций, расположенных на шестикилометровом участке проспекта.
2024-04-03T16:31+0500
2024-04-03T16:31+0500
2024-04-03T16:32+0500
ташкент
юнусабадский район
бизнес
проспект амира темура
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Государственные учреждения, расположенные на проспекте Амира Темура в Ташкенте, могут передать под нужды предпринимателей. Об этом было объявлено в ходе совещания на внеочередной сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов с участием президента, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.В рамках совещания глава государства также ознакомился с проводимой в столице созидательной работой, условиями, созданными на новых объектах в сфере образования и туризма.Отмечалось, что поскольку Юнусабад расположен в самой удобной части столицы, здесь много предпринимателей, которые пытаются создать рабочие места за счет собственных средств, однако поиск места для бизнеса в этом районе вызывает сложности.Было также подчеркнуто, что увеличить количество предпринимателей и рабочих мест возможно при реализации проектов при условии реконструкции этих зданий в виде многоэтажных объектов торговли, сферы обслуживания и питания, офисов и гостиниц с автостоянкой.Такие проекты могут быть реализованы на месте филиалов банков и на базе 24,5 га земли, занятой государственными организациями, сказал Шавкат Мирзиёев.
ташкент
юнусабадский район
проспект амира темура
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ташкент юнусабад проспект амира темура госучреждения
ташкент юнусабад проспект амира темура госучреждения
Госучреждения на проспекте Амира Темура в Ташкенте планируют передать предпринимателям
16:31 03.04.2024 (обновлено: 16:32 03.04.2024)
Речь идет о старых 3-4-х этажных зданиях государственных организаций, расположенных на шестикилометровом участке проспекта.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
Государственные учреждения, расположенные на проспекте Амира Темура в Ташкенте, могут передать под нужды предпринимателей. Об этом было объявлено в ходе совещания на внеочередной сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов с участием президента, сообщает
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
В рамках совещания глава государства также ознакомился с проводимой в столице созидательной работой, условиями, созданными на новых объектах в сфере образования и туризма.
Отмечалось, что поскольку Юнусабад расположен в самой удобной части столицы, здесь много предпринимателей, которые пытаются создать рабочие места за счет собственных средств, однако поиск места для бизнеса в этом районе вызывает сложности.
“К примеру, проспект Амира Темура стал самой привлекательной улицей для предпринимателей, точкой роста района за последние семь лет. А вот на 6-ти километровом участке улицы расположены 8 государственных офисов в зданиях в 3-4 этажа старого вида", — говорится в сообщении.
Было также подчеркнуто, что увеличить количество предпринимателей и рабочих мест возможно при реализации проектов при условии реконструкции этих зданий в виде многоэтажных объектов торговли, сферы обслуживания и питания, офисов и гостиниц с автостоянкой.
Такие проекты могут быть реализованы на месте филиалов банков и на базе 24,5 га земли, занятой государственными организациями, сказал Шавкат Мирзиёев.