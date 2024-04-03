https://uz.sputniknews.ru/20240403/saidov-shvydkoy-tashkent-vstrecha-43268494.html

Бахтиёр Саидов встретился со спецпредставителем президента РФ — что обсудили

Бахтиёр Саидов встретился со спецпредставителем президента РФ — что обсудили

Sputnik Узбекистан

В фокусе особого внимания сторон находились вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия

2024-04-03T17:00+0500

2024-04-03T17:00+0500

2024-04-03T17:00+0500

узбекистан

ташкент

мид узбекистана

бахтиер саидов

михаил швыдкой

встреча

политика

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился со спецпредставителем президента России Михаилом Швыдким, сообщил глава МИД республики в своем Telegram-канале.Саидов отметил, что особое внимание в ходе встречи они уделили вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия.

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бахтиёр саидов спецпредставитель президента рф обсуждение культурно-гуманитарное взаимодействие