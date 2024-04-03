Бахтиёр Саидов встретился со спецпредставителем президента РФ — что обсудили
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВстретиться со Специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Е.П. Михаилом Швыдким
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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В фокусе особого внимания сторон находились вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился со спецпредставителем президента России Михаилом Швыдким, сообщил глава МИД республики в своем Telegram-канале.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВстретиться со Специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Е.П. Михаилом Швыдким
Встретиться со Специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Е.П. Михаилом Швыдким
© Пресс-служба МИД Узбекистана
"Рады встретиться со Специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Обсудили ряд направлений широкой повестки всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией", — говорится в сообщении.
Саидов отметил, что особое внимание в ходе встречи они уделили вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия.