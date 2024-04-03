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Бахтиёр Саидов встретился со спецпредставителем президента РФ — что обсудили
Бахтиёр Саидов встретился со спецпредставителем президента РФ — что обсудили
Sputnik Узбекистан
В фокусе особого внимания сторон находились вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия
2024-04-03T17:00+0500
2024-04-03T17:00+0500
узбекистан
ташкент
мид узбекистана
бахтиер саидов
михаил швыдкой
встреча
политика
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился со спецпредставителем президента России Михаилом Швыдким, сообщил глава МИД республики в своем Telegram-канале.Саидов отметил, что особое внимание в ходе встречи они уделили вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия.
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бахтиёр саидов спецпредставитель президента рф обсуждение культурно-гуманитарное взаимодействие
бахтиёр саидов спецпредставитель президента рф обсуждение культурно-гуманитарное взаимодействие

Бахтиёр Саидов встретился со спецпредставителем президента РФ — что обсудили

17:00 03.04.2024
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВстретиться со Специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Е.П. Михаилом Швыдким
Встретиться со Специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Е.П. Михаилом Швыдким - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2024
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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В фокусе особого внимания сторон находились вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился со спецпредставителем президента России Михаилом Швыдким, сообщил глава МИД республики в своем Telegram-канале.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаВстретиться со Специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Е.П. Михаилом Швыдким
Встретиться со Специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Е.П. Михаилом Швыдким - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2024
Встретиться со Специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Е.П. Михаилом Швыдким
© Пресс-служба МИД Узбекистана

"Рады встретиться со Специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Обсудили ряд направлений широкой повестки всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией", — говорится в сообщении.

Саидов отметил, что особое внимание в ходе встречи они уделили вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия.
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