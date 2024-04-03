https://uz.sputniknews.ru/20240403/shavkata-umurzakova-utverdili-na-doljnost-xokima-tashkenta-43266623.html
Шавката Умурзакова утвердили на должность хокима Ташкента
Шавката Умурзакова утвердили на должность хокима Ташкента
Sputnik Узбекистан
Президент назначил Шавката Умурзакова исполняющим обязанности хокима столицы Узбекистана в марте прошлого года. На этом посту он сменил Джахонгира Артыкходжаева.
2024-04-03T15:22+0500
2024-04-03T15:22+0500
2024-04-03T16:37+0500
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шавкат умурзаков
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Хокимом города Ташкента утвержден Шавкат Буранович Умурзаков, сообщает пресс-служба городского хокимията.Утверждение на должность состоялось в ходе внеочередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов с участием президента страны Шавката Мирзиёева.В ходе сессии президент подчеркнул, что такое высокое доверие, оказанное народными избранниками, требует от нового хокима большой ответственности, неустанного труда и самоотверженности.Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что новому хокиму необходимо поставить перед собой большие цели, основанные на новом подходе, чтобы создать достойные условия для жителей столицы, привлечь больше инвестиций, увеличить количество новых высокодоходных рабочих мест и сделать город более процветающим. А в этом ему должны будут помогать его заместители, хокимы районов, руководители секторов и банков, а также “махаллинская семерка”.
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шавкат умурзаков хоким ташкента
шавкат умурзаков хоким ташкента
Шавката Умурзакова утвердили на должность хокима Ташкента
15:22 03.04.2024 (обновлено: 16:37 03.04.2024)
Президент назначил Шавката Умурзакова исполняющим обязанности хокима столицы Узбекистана в марте прошлого года. На этом посту он сменил Джахонгира Артыкходжаева.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
Хокимом города Ташкента утвержден Шавкат Буранович Умурзаков, сообщает
пресс-служба городского хокимията.
Утверждение на должность состоялось в ходе внеочередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов с участием президента страны Шавката Мирзиёева.
“За прошедший период Шавкат Умурзаков проявил себя как строгий и справедливый лидер, который неуклонно идет к целям, отраженным в Стратегии развития Узбекистана – 2030 и направленным на комфорт и безопасность жителей и гостей Ташкента, улучшение его инвестиционного бизнес-климата, достижение экологической устойчивости,“ — говорится в сообщении администрации города.
В ходе сессии президент подчеркнул, что такое высокое доверие, оказанное народными избранниками, требует от нового хокима большой ответственности, неустанного труда и самоотверженности.
Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что новому хокиму необходимо поставить перед собой большие цели, основанные на новом подходе, чтобы создать достойные условия для жителей столицы, привлечь больше инвестиций, увеличить количество новых высокодоходных рабочих мест и сделать город более процветающим. А в этом ему должны будут помогать его заместители, хокимы районов, руководители секторов и банков, а также “махаллинская семерка”.