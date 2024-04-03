https://uz.sputniknews.ru/20240403/shavkata-umurzakova-utverdili-na-doljnost-xokima-tashkenta-43266623.html

Шавката Умурзакова утвердили на должность хокима Ташкента

Шавката Умурзакова утвердили на должность хокима Ташкента

Sputnik Узбекистан

Президент назначил Шавката Умурзакова исполняющим обязанности хокима столицы Узбекистана в марте прошлого года. На этом посту он сменил Джахонгира Артыкходжаева.

2024-04-03T15:22+0500

2024-04-03T15:22+0500

2024-04-03T16:37+0500

узбекистан

президент

кенгаш

хокимият ташкента

хоким

шавкат умурзаков

ташкент

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Хокимом города Ташкента утвержден Шавкат Буранович Умурзаков, сообщает пресс-служба городского хокимията.Утверждение на должность состоялось в ходе внеочередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов с участием президента страны Шавката Мирзиёева.В ходе сессии президент подчеркнул, что такое высокое доверие, оказанное народными избранниками, требует от нового хокима большой ответственности, неустанного труда и самоотверженности.Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что новому хокиму необходимо поставить перед собой большие цели, основанные на новом подходе, чтобы создать достойные условия для жителей столицы, привлечь больше инвестиций, увеличить количество новых высокодоходных рабочих мест и сделать город более процветающим. А в этом ему должны будут помогать его заместители, хокимы районов, руководители секторов и банков, а также “махаллинская семерка”.

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шавкат умурзаков хоким ташкента