https://uz.sputniknews.ru/20240403/sovfed-obrascheniye-oon-vmeshatelstvo-vybory-rossiya-43266764.html

Совет Федерации призвал ООН осудить вмешательство в президентские выборы в России

Совет Федерации призвал ООН осудить вмешательство в президентские выборы в России

Sputnik Узбекистан

В тексте документа отмечается, что попытки вмешательства осуществлялись по нескольким направлениям

2024-04-03T16:00+0500

2024-04-03T16:00+0500

2024-04-03T16:26+0500

выборы президента россии — 2024

россия

сша

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Совет Федерации на заседании принял обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с попытками внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации. В нем решительно осуждаются попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов главы РФ, начавшиеся еще до их назначения.Ранее соответствующее поручение комитету по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета дала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.В тексте документа указано, что попытки вмешательства, в большинстве случаев координируемые Вашингтоном, осуществлялись по нескольким направлениям. В их числе:В обращении также указано, что действия по срыву выборов президента РФ предпринимал также киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами."Вооруженные формирования Украины обстреливали избирательные участки в приграничных регионах РФ, активно применяли в период выборов несущие взрывчатые вещества беспилотные летательные аппараты против гражданских объектов в субъектах РФ, осуществили получившие жесткий отпор попытки вооруженного прорыва на территории Курской и Белгородской областей. В результате этих преступных акций погибли мирные жители, в том числе дети", — пояснили парламентарии.В документе констатируется, что были грубо нарушены общепризнанные принципы и нормы международного права, Устав Организации Объединенных Наций, Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета от 21 декабря 1965 года.Сенаторы РФ приветствовали позицию государств мирового большинства, отказавшихся поддержать инициированное США и их сателлитами заявление с осуждением организации выборов президента России.Напомним, что президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

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