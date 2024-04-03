Совет Федерации призвал ООН осудить вмешательство в президентские выборы в России
16:00 03.04.2024 (обновлено: 16:26 03.04.2024)
© AFP 2023 / ANGELA WEISSШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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В тексте документа отмечается, что попытки вмешательства осуществлялись по нескольким направлениям.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Совет Федерации на заседании принял обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с попытками внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации.
В нем решительно осуждаются попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов главы РФ, начавшиеся еще до их назначения.
Ранее соответствующее поручение комитету по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета дала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
"Совет Федерации ФС РФ призывает ООН, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов президента РФ, по воспрепятствованию свободному волеизъявлению российских граждан, а также по поощрению терроризма и экстремизма в целях дестабилизации обстановки в России в период избирательной кампании", — говорится в обращении.
В тексте документа указано, что попытки вмешательства, в большинстве случаев координируемые Вашингтоном, осуществлялись по нескольким направлениям. В их числе:
принятие в октябре 2023 года Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции, где ставятся под сомнение не только сами выборы президента России, но и положения Конституции РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года;
публичные заявления высокопоставленных западных политиков, основанные на данных, полученных главным образом от иностранных агентов, внесенных Минюстом РФ в соответствующий реестр;
попытки создания незаконной цифровой платформы для проведения из‑за границы фейковых "альтернативных" выборов президента РФ;
распространение из‑за границы призывов к противоправным действиям на избирательных участках;
создание представителями властей недружественных государств искусственных помех и препятствий для голосования российских граждан за рубежом.
В обращении также указано, что действия по срыву выборов президента РФ предпринимал также киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами.
"Вооруженные формирования Украины обстреливали избирательные участки в приграничных регионах РФ, активно применяли в период выборов несущие взрывчатые вещества беспилотные летательные аппараты против гражданских объектов в субъектах РФ, осуществили получившие жесткий отпор попытки вооруженного прорыва на территории Курской и Белгородской областей. В результате этих преступных акций погибли мирные жители, в том числе дети", — пояснили парламентарии.
В документе констатируется, что были грубо нарушены общепризнанные принципы и нормы международного права, Устав Организации Объединенных Наций, Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета от 21 декабря 1965 года.
Сенаторы РФ приветствовали позицию государств мирового большинства, отказавшихся поддержать инициированное США и их сателлитами заявление с осуждением организации выборов президента России.
Напомним, что президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.