https://uz.sputniknews.ru/20240403/tashkent-den-bez-avtomobilya-daty-43270279.html
Когда в Ташкенте пройдут Дни без автомобиля — календарь
Когда в Ташкенте пройдут Дни без автомобиля — календарь
Sputnik Узбекистан
Ежемесячная акция поможет популяризировать здоровый образ жизни, сократить автотрафик, уменьшить вредные выбросы в атмосферу, будет способствовать активному развитию общественного транспорта
2024-04-03T17:31+0500
2024-04-03T17:31+0500
2024-04-03T17:35+0500
инфографика
ташкент
день без автомобиля
общество
экология
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/03/43267398_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c633ffc2622ac971a6b8fbfd2a8c80d.png
Всемирный день без автомобиля ежегодно проводится 22 сентября в более чем 50 странах.В Ташкенте по указу президента эта акция теперь будет проходить в четвертую среду каждого месяца.Благодаря использованию общественного транспорта в этот день количество автомобилей на столичных улицах сократится на 25% (на 200 тыс. машин), а вредные выбросы — в среднем на 580 тонн.Регулярный отказ от авто послужит развитию общественного транспорта, а также популяризации экологичных видов средств передвижения.На какие даты выпадает проведение Дня без автомобиля в этом году — в инфографике Sputnik Узбекистан.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/03/43267398_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_677f6ce5a4fd8bf021dc40a56194e244.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент день без автомобиля ежемесячная акция
ташкент день без автомобиля ежемесячная акция
Когда в Ташкенте пройдут Дни без автомобиля — календарь
17:31 03.04.2024 (обновлено: 17:35 03.04.2024)
Ежемесячная акция поможет популяризировать здоровый образ жизни, сократить автотрафик, уменьшить вредные выбросы в атмосферу, а также будет способствовать активному развитию общественного транспорта.
Всемирный день без автомобиля ежегодно проводится 22 сентября в более чем 50 странах.
В Ташкенте по указу президента эта акция теперь будет проходить в четвертую среду каждого месяца.
Благодаря использованию общественного транспорта в этот день количество автомобилей на столичных улицах сократится на 25% (на 200 тыс. машин), а вредные выбросы — в среднем на 580 тонн.
Регулярный отказ от авто послужит развитию общественного транспорта, а также популяризации экологичных видов средств передвижения.
На какие даты выпадает проведение Дня без автомобиля в этом году — в инфографике Sputnik Узбекистан.