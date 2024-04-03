https://uz.sputniknews.ru/20240403/tashkent-den-bez-avtomobilya-daty-43270279.html

Когда в Ташкенте пройдут Дни без автомобиля — календарь

Когда в Ташкенте пройдут Дни без автомобиля — календарь

Sputnik Узбекистан

Ежемесячная акция поможет популяризировать здоровый образ жизни, сократить автотрафик, уменьшить вредные выбросы в атмосферу, будет способствовать активному развитию общественного транспорта

2024-04-03T17:31+0500

2024-04-03T17:31+0500

2024-04-03T17:35+0500

инфографика

ташкент

день без автомобиля

общество

экология

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/03/43267398_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c633ffc2622ac971a6b8fbfd2a8c80d.png

Всемирный день без автомобиля ежегодно проводится 22 сентября в более чем 50 странах.В Ташкенте по указу президента эта акция теперь будет проходить в четвертую среду каждого месяца.Благодаря использованию общественного транспорта в этот день количество автомобилей на столичных улицах сократится на 25% (на 200 тыс. машин), а вредные выбросы — в среднем на 580 тонн.Регулярный отказ от авто послужит развитию общественного транспорта, а также популяризации экологичных видов средств передвижения.На какие даты выпадает проведение Дня без автомобиля в этом году — в инфографике Sputnik Узбекистан.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент день без автомобиля ежемесячная акция