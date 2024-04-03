https://uz.sputniknews.ru/20240403/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistan-bashkortostan-43265076.html

Как увеличился внешнеторговый оборот Узбекистана и Башкортостана — подробности

Как увеличился внешнеторговый оборот Узбекистана и Башкортостана — подробности

Sputnik Узбекистан

Для дальнейшего развития двусторонних отношений в республику приедет делегация Башкортостана

2024-04-03T14:20+0500

2024-04-03T14:20+0500

2024-04-03T14:40+0500

узбекистан

башкортостан

торговля

экономика

экспорт

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана и Башкортостана (ВТО) за январь 2024 года увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.Согласно приведенным данным, Узбекистан поднялся на 3 позиции в рейтинге стран-контрагентов по объему ВТО и занял 6-е место. На торговлю с РУз пришлось 5,9% всего внешнеторгового оборота Башкортостана.Она также отметила большую заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и осуществлении совместных проектов.Болычева добавила, что для дальнейшего развития двусторонних внешнеэкономических отношений с 22 по 24 апреля будет организован визит в Узбекистан официальной и деловой делегации региона. Представители предприятий Башкортостана в составе делегации смогут принять участие в выставке "Иннопром. Центральная Азия", а также обсудить возможности дальнейшего сотрудничества на переговорах в формате B2B с предпринимателями из Узбекистана.

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