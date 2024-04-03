https://uz.sputniknews.ru/20240403/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistan-bashkortostan-43265076.html
Как увеличился внешнеторговый оборот Узбекистана и Башкортостана — подробности
Как увеличился внешнеторговый оборот Узбекистана и Башкортостана — подробности
Sputnik Узбекистан
Для дальнейшего развития двусторонних отношений в республику приедет делегация Башкортостана
2024-04-03T14:20+0500
2024-04-03T14:20+0500
2024-04-03T14:40+0500
узбекистан
башкортостан
торговля
экономика
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана и Башкортостана (ВТО) за январь 2024 года увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.Согласно приведенным данным, Узбекистан поднялся на 3 позиции в рейтинге стран-контрагентов по объему ВТО и занял 6-е место. На торговлю с РУз пришлось 5,9% всего внешнеторгового оборота Башкортостана.Она также отметила большую заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и осуществлении совместных проектов.Болычева добавила, что для дальнейшего развития двусторонних внешнеэкономических отношений с 22 по 24 апреля будет организован визит в Узбекистан официальной и деловой делегации региона. Представители предприятий Башкортостана в составе делегации смогут принять участие в выставке "Иннопром. Центральная Азия", а также обсудить возможности дальнейшего сотрудничества на переговорах в формате B2B с предпринимателями из Узбекистана.
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узбекистан башкортостан внешнеторговый оборот
узбекистан башкортостан внешнеторговый оборот
Как увеличился внешнеторговый оборот Узбекистана и Башкортостана — подробности
14:20 03.04.2024 (обновлено: 14:40 03.04.2024)
Для дальнейшего развития двусторонних отношений в республику приедет делегация Башкортостана.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана и Башкортостана (ВТО) за январь 2024 года увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.
Согласно приведенным данным, Узбекистан поднялся на 3 позиции в рейтинге стран-контрагентов по объему ВТО и занял 6-е место. На торговлю с РУз пришлось 5,9% всего внешнеторгового оборота Башкортостана.
"За первый месяц этого года объем экспортных поставок из Башкортостана в Узбекистан увеличился в 2,8 раза по сравнению с объемом за январь 2023 года, при этом взаимный товарооборот между двумя республиками на 94% был представлен экспортом", — рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева.
Она также отметила большую заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и осуществлении совместных проектов.
"В дальнейшем мы заинтересованы в реализации совместных предприятий в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья и в укреплении взаимодействия в области туризма", — отметила министр.
Болычева добавила, что для дальнейшего развития двусторонних внешнеэкономических отношений с 22 по 24 апреля будет организован визит в Узбекистан официальной и деловой делегации региона.
Представители предприятий Башкортостана в составе делегации смогут принять участие в выставке "Иннопром. Центральная Азия", а также обсудить возможности дальнейшего сотрудничества на переговорах в формате B2B с предпринимателями из Узбекистана.