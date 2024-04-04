https://uz.sputniknews.ru/20240404/chto-obsudili-v-moskve-glavy-genshtabov-stran-sng-43298279.html

Что обсудили в Москве главы генштабов стран СНГ

Что обсудили в Москве главы генштабов стран СНГ

Sputnik Узбекистан

По итогам заседания приняты решения, направленные на дальнейшее развитие системы многостороннего сотрудничества в военной сфере с учетом национальных и общих интересов.

2024-04-04T19:59+0500

2024-04-04T19:59+0500

2024-04-04T19:59+0500

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вооруженные силы

оборона

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В ходе заседания комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил государств-участников СНГ, прошедшего в Москве, обсудили комплекс вопросов многостороннего военного сотрудничества стран Содружества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В работе заседания под председательством начальника Генштаба ВС РФ — первого замминистра обороны России Валерия Герасимова участвовали делегации генеральных штабов вооруженных сил России, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана."Участники заседания проанализировали военно-политическую обстановку в мире и на границах государств Содружества, оценили современные вызовы и угрозы безопасности государств-участников СНГ, особое внимание уделив региональной стабильности и национальной безопасности государств. Было отмечено, что военное сотрудничество государств Содружества направлено на достижение нового уровня взаимодействия в военной сфере, отражает национальные интересы и совместные приоритеты государств в области обеспечения безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам", — указано в сообщении.По итогам заседания "подписаны решения, направленные на дальнейшее развитие системы многостороннего сотрудничества в военной сфере с учётом национальных и общих интересов".Также принято решение провести очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств в 2025 году в Беларуси.

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