https://uz.sputniknews.ru/20240404/chto-obsudili-v-moskve-glavy-genshtabov-stran-sng-43298279.html
Что обсудили в Москве главы генштабов стран СНГ
Что обсудили в Москве главы генштабов стран СНГ
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По итогам заседания приняты решения, направленные на дальнейшее развитие системы многостороннего сотрудничества в военной сфере с учетом национальных и общих интересов.
2024-04-04T19:59+0500
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В ходе заседания комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил государств-участников СНГ, прошедшего в Москве, обсудили комплекс вопросов многостороннего военного сотрудничества стран Содружества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В работе заседания под председательством начальника Генштаба ВС РФ — первого замминистра обороны России Валерия Герасимова участвовали делегации генеральных штабов вооруженных сил России, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана."Участники заседания проанализировали военно-политическую обстановку в мире и на границах государств Содружества, оценили современные вызовы и угрозы безопасности государств-участников СНГ, особое внимание уделив региональной стабильности и национальной безопасности государств. Было отмечено, что военное сотрудничество государств Содружества направлено на достижение нового уровня взаимодействия в военной сфере, отражает национальные интересы и совместные приоритеты государств в области обеспечения безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам", — указано в сообщении.По итогам заседания "подписаны решения, направленные на дальнейшее развитие системы многостороннего сотрудничества в военной сфере с учётом национальных и общих интересов".Также принято решение провести очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств в 2025 году в Беларуси.
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москва заседание главы генштабов стран снг развитие многостороннее сотрудничество военная сфера
москва заседание главы генштабов стран снг развитие многостороннее сотрудничество военная сфера
Что обсудили в Москве главы генштабов стран СНГ
По итогам заседания приняты решения, направленные на дальнейшее развитие системы многостороннего сотрудничества в военной сфере с учетом национальных и общих интересов.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В ходе заседания комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил государств-участников СНГ, прошедшего в Москве, обсудили комплекс вопросов многостороннего военного сотрудничества стран Содружества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Особое внимание, исходя из требований, определённых советом глав государств Содружества в концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года, было уделено динамике и перспективам развития совместной системы связи и объединённой системы ПВО", — говорится в сообщении.
В работе заседания под председательством начальника Генштаба ВС РФ — первого замминистра обороны России Валерия Герасимова участвовали делегации генеральных штабов вооруженных сил России, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
"Участники заседания проанализировали военно-политическую обстановку в мире и на границах государств Содружества, оценили современные вызовы и угрозы безопасности государств-участников СНГ, особое внимание уделив региональной стабильности и национальной безопасности государств. Было отмечено, что военное сотрудничество государств Содружества направлено на достижение нового уровня взаимодействия в военной сфере, отражает национальные интересы и совместные приоритеты государств в области обеспечения безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам", — указано в сообщении.
По итогам заседания "подписаны решения, направленные на дальнейшее развитие системы многостороннего сотрудничества в военной сфере с учётом национальных и общих интересов".
Также принято решение провести очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств в 2025 году в Беларуси.