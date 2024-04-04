Горное дело, транспорт, безопасность — в Ташкенте проходят международные выставки
© Sputnik
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В столичном Узэкспоцентре местные и иностранные компании представляют инновационные разработки и технологии в области горного дела, безопасности и охраны труда, спецтехники и транспорта.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В ташкентском Узэкспоцентре до 5 апреля проходят сразу несколько международных выставок — UzMetalMashExpo, UzTechTransExpo, UzMiningExpo, UzChemPlastExpo и UzSecureExpo. В них участвуют компании из Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси, Китая, Турции, Австрии, Италии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Shutnik/Зафар ХалиловВ Ташкенте проходят международные выставки
В Ташкенте проходят международные выставки
© Shutnik/Зафар Халилов
На стендах представлены в том числе инновационные разработки и технологии в области горного дела, безопасности и охраны труда, спецтехники и транспорта.
© Shutnik/Зафар ХалиловВ Ташкенте проходят международные выставки
В Ташкенте проходят международные выставки
© Shutnik/Зафар Халилов
Россию представляют, в частности, производители горного оборудования, дорожных материалов, систем фильтрации, обработки металлов и другие.
"Мы находимся на рынке Узбекистана года два и планомерно пытаемся завоевывать его. Помогает нам в этом Центр поддержки экспорта города Белгорода. Наши добавки предназначены для работы с асфальтобетоном. Они улучшают качественные показатели дороги. Если сегодня в Узбекистане гарантийный срок дороги один год, то с нашими добавками можно довести до трех-пяти лет", — рассказал коммерческий директор российской научно-производственной химической компании "Селена" Виктор Гудков.
Он также добавил, что компания предлагает новый вид асфальта — щебеночно-асфальтный бетон, который в Узбекистане не использовался.
"С помощью наших ингредиентов на территории Узбекистана можно выпускать такой асфальт, — уточнил участник выставки. — И мы уже выпускаем: одна из дальних полос Ташкентского аэропорта уложена с применением нашей адгезионной добавки".
Такие добавки обеспечивают сцепление дорожных битумов с каменными материалами в составе асфальтобетона.
"Также мы делаем очень популярные сегодня ямочные работы. С помощью нашего препарата изготавливается холодный асфальт, на основе которого делается ямочный ремонт", — добавил Виктор Гудков.
Многие из участников выставки также на рынке Узбекистана уже не первый год. Среди них российский производитель горно-шахтного оборудования — компания "Нипигормаш".
"На сегодняшний день наше оборудование представлено на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, где работают смесительно-зарядные машины. Также мы модернизировали завод по производству компонентов эмульсионных взрывчатых веществ", — рассказал менеджер "Нипигормаш" Сергей Шелест.
Кроме того, компании представили на выставке новейшие технологии, методы и средства поиска, разведки и оценки месторождений полезных ископаемых, а также в области охраны окружающей среды при разработке месторождений, землеройное оборудование, системы контроля скорости, цифровое моделирование в проектировании и строительстве дорог, роботизированное лабораторное оборудование.
© Shutnik/Зафар ХалиловВ Ташкенте проходят международные выставки
В Ташкенте проходят международные выставки
© Shutnik/Зафар Халилов
Участники выставки отметили, что рынок в Узбекистане развивается активно, а подобные мероприятия помогают наметить перспективные точки роста.