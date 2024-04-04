https://uz.sputniknews.ru/20240404/gornoe-delo-transport-bezopasnost-tashkent-mejdunarodnye-vystavki-43295551.html

Горное дело, транспорт, безопасность — в Ташкенте проходят международные выставки

Горное дело, транспорт, безопасность — в Ташкенте проходят международные выставки

Sputnik Узбекистан

В столичном Узэкспоцентре местные и иностранные компании представляют инновационные разработки и технологии в области горного дела, безопасности и охраны труда, спецтехники и транспорта

2024-04-04T19:10+0500

2024-04-04T19:10+0500

2024-04-04T19:10+0500

узбекистан

выставка

узэкспоцентр

россия

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эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В ташкентском Узэкспоцентре до 5 апреля проходят сразу несколько международных выставок — UzMetalMashExpo, UzTechTransExpo, UzMiningExpo, UzChemPlastExpo и UzSecureExpo. В них участвуют компании из Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси, Китая, Турции, Австрии, Италии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На стендах представлены в том числе инновационные разработки и технологии в области горного дела, безопасности и охраны труда, спецтехники и транспорта.Россию представляют, в частности, производители горного оборудования, дорожных материалов, систем фильтрации, обработки металлов и другие.Он также добавил, что компания предлагает новый вид асфальта — щебеночно-асфальтный бетон, который в Узбекистане не использовался."С помощью наших ингредиентов на территории Узбекистана можно выпускать такой асфальт, — уточнил участник выставки. — И мы уже выпускаем: одна из дальних полос Ташкентского аэропорта уложена с применением нашей адгезионной добавки".Такие добавки обеспечивают сцепление дорожных битумов с каменными материалами в составе асфальтобетона.Многие из участников выставки также на рынке Узбекистана уже не первый год. Среди них российский производитель горно-шахтного оборудования — компания "Нипигормаш".Кроме того, компании представили на выставке новейшие технологии, методы и средства поиска, разведки и оценки месторождений полезных ископаемых, а также в области охраны окружающей среды при разработке месторождений, землеройное оборудование, системы контроля скорости, цифровое моделирование в проектировании и строительстве дорог, роботизированное лабораторное оборудование.Участники выставки отметили, что рынок в Узбекистане развивается активно, а подобные мероприятия помогают наметить перспективные точки роста.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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ташкент международные выставки узэкспоцентр