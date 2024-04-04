Стало известно, с чего начнется строительство Нового Ташкента
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска строительства ряда объектов на территории Нового Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Год назад, 18 марта, был заложен фундамент строительства города Нового Ташкента. Образованы координационный совет и дирекция для управления строительством и проектированием.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Состоялась церемония запуска строительства первых объектов нового города с участием Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Строительство Нового Ташкента начнется с образовательных учреждений.
На мероприятии президент Узбекистана выступил с речью, подчеркнув историческое значение этого события.
“Сегодня мы закладываем фундамент для кампусов Университета “Янги Узбекистон” и Ташкентского государственного педагогического университета, Национальной библиотеки, Национального театра, Международного научно-исследовательского центра, Музея литературы, школы творчества имени Алишера Навои, а также Национального центра макома. Не случайно строительство нового города начинается с обителей знаний и духовности. Они станут основой и образцом в формировании просвещенного общества”, — сказал Шавкат Мирзиёев.
На мероприятии была представлена информация об объектах, которые станут первыми сооружениями нового города. Стало известно, что в первую очередь будут построены новый кампус Ташкентского государственного педагогического университета с учебными корпусами на 20 тысяч студентов, общежитие, детский сад, школа, академический лицей, современный спорткомплекс, дворец культуры, амфитеатр и другие объекты.
На основе опыта университетов, входящих в топ-300 мирового рейтинга, в вузе будет создан инновационный педагогический кластер, обеспечивающий непрерывность цепочки "детский сад – школа – университет".
Кроме этого, в городе построят современный кампус для университета “Янги Узбекистон”, где готовят специалистов в области инженерии, управления, информационных технологий, агротехнологий, гуманитарных и естественных наук.
В кампусе будут учебные здания на 10 тысяч студентов, столовая, библиотека и компактный музей, спорткомплекс и олимпийский бассейн. Также построят общежития для студентов и жилье для преподавателей и сотрудников.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска строительства ряда объектов на территории Нового Ташкента
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска строительства ряда объектов на территории Нового Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
В следующем проекте — новом комплексе для Национальной библиотеки Узбекистана — будут созданы условия для надлежащего хранения более 10 млн экземпляров литературы и качественного обслуживания одновременно свыше 1 400 читателей. Общая площадь составит 30 тысяч квадратных метров.
Также в Новом Ташкенте на основе международных стандартов построят здание Национального театра, которое в будущем станет своеобразной творческой лабораторией для всех театров Узбекистана.
В городе появится уникальный комплекс духовности, объединяющий международный научно-исследовательский центр, школу творчества, музей литературы имени Алишера Навои и Национальный центр макома.
Президент подчеркнул возможности и значение этих комплексов.
“Учреждения, фундамент которых закладывается сегодня, будут служить на протяжении многих лет обогащению духовности нашего народа, воспитанию наших молодых людей как всесторонне развитых и гармонично развитых личностей. Я верю, что Новый Ташкент станет настоящим центром науки, просвещения и культуры не только для нашей страны, но и для всего региона”, — сказал Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония запуска строительства первых объектов Нового Ташкента с участием Шавката Мирзиёева.
Церемония запуска строительства первых объектов Нового Ташкента с участием Шавката Мирзиёева.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент нажал символическую кнопку и дал старт строительству новых сооружений.