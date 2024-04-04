https://uz.sputniknews.ru/20240404/stalo-izvestno-s-chego-nachnetsya-stroitelstvo-novogo-tashkenta-43274803.html

Стало известно, с чего начнется строительство Нового Ташкента

Стало известно, с чего начнется строительство Нового Ташкента

Sputnik Узбекистан

Год назад, 18 марта, был заложен фундамент строительства города Нового Ташкента. Образованы координационный совет и дирекция для управления строительством и проектированием.

2024-04-04T10:35+0500

2024-04-04T10:35+0500

2024-04-04T10:35+0500

новый ташкент

строительство

запуск

вуз

театр

общество

янги узбекистон

образование

культура

творчество

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Состоялась церемония запуска строительства первых объектов нового города с участием Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Строительство Нового Ташкента начнется с образовательных учреждений.На мероприятии президент Узбекистана выступил с речью, подчеркнув историческое значение этого события.На мероприятии была представлена информация об объектах, которые станут первыми сооружениями нового города. Стало известно, что в первую очередь будут построены новый кампус Ташкентского государственного педагогического университета с учебными корпусами на 20 тысяч студентов, общежитие, детский сад, школа, академический лицей, современный спорткомплекс, дворец культуры, амфитеатр и другие объекты.На основе опыта университетов, входящих в топ-300 мирового рейтинга, в вузе будет создан инновационный педагогический кластер, обеспечивающий непрерывность цепочки "детский сад – школа – университет".Кроме этого, в городе построят современный кампус для университета “Янги Узбекистон”, где готовят специалистов в области инженерии, управления, информационных технологий, агротехнологий, гуманитарных и естественных наук.В кампусе будут учебные здания на 10 тысяч студентов, столовая, библиотека и компактный музей, спорткомплекс и олимпийский бассейн. Также построят общежития для студентов и жилье для преподавателей и сотрудников.В следующем проекте — новом комплексе для Национальной библиотеки Узбекистана — будут созданы условия для надлежащего хранения более 10 млн экземпляров литературы и качественного обслуживания одновременно свыше 1 400 читателей. Общая площадь составит 30 тысяч квадратных метров.Также в Новом Ташкенте на основе международных стандартов построят здание Национального театра, которое в будущем станет своеобразной творческой лабораторией для всех театров Узбекистана.В городе появится уникальный комплекс духовности, объединяющий международный научно-исследовательский центр, школу творчества, музей литературы имени Алишера Навои и Национальный центр макома. Президент подчеркнул возможности и значение этих комплексов.Президент нажал символическую кнопку и дал старт строительству новых сооружений.

новый ташкент

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