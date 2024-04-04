https://uz.sputniknews.ru/20240404/tokayev-sagintayev-eaeu-eec-43280816.html

Цифровая проблематика и достижения ЕАЭС — о чем еще говорили Токаев и председатель ЕЭК

Цифровая проблематика и достижения ЕАЭС — о чем еще говорили Токаев и председатель ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза

2024-04-04T16:40+0500

2024-04-04T16:40+0500

2024-04-04T16:40+0500

касым-жомарт токаев

еаэс

еэк

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Цифровую проблематику в числе других вопросов обсудили в ходе встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, сообщает пресс-служба ЕЭК.Интегрированная система предназначена для обеспечения межгосударственного обмена данными и электронными документами в рамках Евразийского экономического союза, создания общих для государств-членов информационных ресурсов, реализации общих процессов, а также обеспечения деятельности органов ЕАЭС, сообщается на портале общих информационных ресурсов и открытых данных.Сагинтаев сообщил, что в текущем году Комиссия представит главам правительств стран ЕАЭС видение лежащего в основе Союза принципа "четырех свобод" (свобода перемещения людей, товаров, услуг и капитала) в условиях повсеместной цифровизации.Также речь шла о ключевых достижениях евразийской "пятерки" за 10 лет.По словам председателя Коллегии ЕЭК, за этот период "взаимная торговля между государствами-членами выросла почти двукратно, а внешнеторговый оборот увеличился на 60%. Совокупный ВВП ЕАЭС составляет $2,4 трлн, положительную динамику демонстрируют и другие макроэкономические показатели".В ходе обсуждения перспектив развития интеграционных процессов стороны рассмотрели реализацию Комиссией совместно с государствами-членами инициатив, заложенных в Декларации "Евразийский экономический путь". Также Токаев и Сагинтаев обменялись мнениями по вопросам усиления деятельности ЕАЭС на внешнем треке, активизации взаимодействия с третьими странами и международными объединениями (ШОС, БРИКС, АСЕАН, Андским сообществом и др.).

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