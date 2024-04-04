https://uz.sputniknews.ru/20240404/uzbekistan-kitay-ukreplyayut-mejregionalnoye-sotrudnichestvo-43282186.html

Узбекистан и Китай укрепляют межрегиональное сотрудничество — подробности

Узбекистан и Китай укрепляют межрегиональное сотрудничество — подробности

Sputnik Узбекистан

Узбекские дипломаты посетили особую экономическую зону Шаньтоу в китайской провинции Гуандун.

2024-04-04T18:35+0500

2024-04-04T18:35+0500

2024-04-04T18:35+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

экономика

инвестиции

производство

туризм

игрушки

форум

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Узбекистан и Китай продолжают наращивать межрегиональное сотрудничество в экономической сфере. В этой связи Генеральное консульство Узбекистана организовало ряд мероприятий в одной из 6-ти особых экономических зон Китая — Шаньтоу. Об этом сообщает ИА "Дунё". В частности, состоялись встречи с мэром города Шаньтоу Зен Фэнбао, руководителями Бюро промышленности и информационных технологий, инвестиций и торговли, а также с представителями предприятия текстильной промышленности.Во время встреч китайскую сторону ознакомили с возможностями, созданными в Узбекистане, инвестиционной средой и торгово-экономическим потенциалом.Также обсуждались возможности по обмену опытом между особой экономической зоной Шаньтоу, ее производственными предприятиями и свободными экономическими зонами Узбекистана, а также налаживание межрегионального сотрудничества.Вместе с тем узбекские дипломаты ознакомили китайских партнеров с туристическим потенциалом республики и реформами в этой сфере, а также пригласили их принять участие в III Ташкентском международном инвестиционном форуме и межрегиональном форуме в Намангане.Кроме того, совместно с председателем Чэнхайской ассоциации игрушек Сэмом Чиу узбекистанцы получили представление об индустрии производства игрушек региона, а также договорились установить связи с профильными узбекскими предприятиями и участии в крупной выставке в области игрушек.

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